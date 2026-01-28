Salta, Jujuy y Tucumán denuncian a Trasnoa por masivos cortes de luz

La presentación fue formalizada en la sede del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta y contó con la participación de los principales referentes energéticos de las tres jurisdicciones: Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador salteño; Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Hugo Montaño, responsable de la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy; y José Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán, quien participó de manera virtual.

Los comercios, entre los afectados por los reiterados apagones. Los comercios, entre los afectados por los reiterados apagones.

Falta de inversiones y deficiente supervisión del Estado

Durante el encuentro, los funcionarios coincidieron en que el sistema eléctrico regional atraviesa una situación crítica, producto de la falta de inversiones, la escasez de personal técnico y una deficiente supervisión por parte del Estado Nacional.

Según detallaron las autoridades, los cortes registrados no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural en la operación de Transnoa S.A. Entre los principales puntos del reclamo se destacan la falta de inversión y mantenimiento de la red, el incumplimiento de normativas vigentes y una política empresarial que -según denunciaron- prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del servicio.

Además, los cortes eléctricos generaron un efecto dominó en otros servicios básicos. La interrupción del suministro afectó gravemente la provisión de agua potable, debido a que los pozos de captación subterránea dependen de la energía eléctrica para su funcionamiento. La presentación también alude a que los cortes eléctricos generaron problemas en la atención sanitaria.

Los cortes entre el 22 y el 23 de enero

En la presentación hecha por las tres provincias ante el ENRE, detallan los cortes sufridos en las distintas localidades. Entre el 22 y el 23 de enero, 90.000 usuarios se vieron afectados en Orán, San Martín y Rivadavia en la provincia de Salta. Mientras que en Jujuy, quedaron afectadas las localidades Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito. El evento en Jujuy ocurrió entre el 23 y 24 de enero y afectó a más de 750.000 usuarios. En tanto, el mismo 23 la Estación Transformadora Aguilares, en Tucumán, quedó fuera de servicio afectando la zona sur de la provincia, a unos 60.000 usuarios.

En el petitorio elevado al ENRE, las autoridades de Salta, Jujuy y Tucumán solicitaron al ente regulador que le requiera a Trasnoa SA los planes de inversión y las medidas correctivas para evitar la recurrencia de las fallas, que se obligue a la empresa transportista a abrir oficinas comerciales y de atención en las provincias donde opera, que se intime a la empresa a detallar la infraestructura disponible en Salta, Tucumán y Jujuy y que el ente regulador informe las multas que aplicó a Trasnoa entre 2019 y 2025