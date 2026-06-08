ARBA: Hasta mañana se puede pagar con descuento del 10% la cuota 4 del Impuesto a los Automotores

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado al correo electrónico por la Agencia, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

El jueves 11 vence el Inmobiliario Rural

Por otra parte, ARBA recordó también que, en los próximos días, vence la cuota 2 del Inmobiliario Rural 2026. Hasta el jueves 11 de junio, hay tiempo para pagar con descuento de hasta el 10% para los que tienen un buen cumplimiento.

El beneficio para cumplir con el tributo de las partidas rurales, se obtendrá siempre que no registre deudas y que los pagos se realicen en término, con los mismos medios de pago vigentes para el resto de los impuestos.