Las exportaciones de la minería podrían romper la barrera de los US$ 9.000 millones

El crecimiento también se reflejó en las inversiones. La Inversión Extranjera Directa (IED) destinada al sector aumentó un 27% durante 2025 y acumuló un salto del 88% en comparación con 2023. Como resultado, el stock total de inversión minera alcanzó los US$ 17.645 millones, el nivel más alto registrado hasta el momento.

Sin embargo, las mayores expectativas están puestas en lo que puede ocurrir durante este año. De acuerdo con las proyecciones de CAEM, las exportaciones podrían crecer más de un 50% y alcanzar los US$ 9.115 millones. De concretarse ese escenario, la minería pasaría a explicar más del 10% de todas las exportaciones argentinas, ubicándose junto al agro y la energía entre los principales generadores de divisas del país.

El principal responsable de ese salto sería el litio, mineral estratégico para la transición energética global y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. La producción de litio creció un 56% durante 2025 y las perspectivas para este año son aún más alentadoras.

Los especialistas prevén que la combinación entre una mayor capacidad productiva y una recuperación de los precios internacionales permita que las exportaciones del mineral aumenten un 181% interanual. En términos concretos, el litio podría aportar ingresos por US$ 2.559 millones, consolidándose como el gran motor de expansión de la minería argentina.

La situación es diferente en el caso del oro y la plata. Ambos metales continúan siendo los principales productos de exportación del sector, pero enfrentan una disminución en los niveles de producción debido al agotamiento natural de yacimientos maduros.

A pesar de esa caída en los volúmenes extraídos, el fuerte aumento de las cotizaciones internacionales permite sostener e incluso incrementar el ingreso de divisas. Las estimaciones indican que durante 2026 las exportaciones de oro alcanzarían los US$ 5.129 millones, mientras que las de plata rondarían los US$ 1.172 millones.

Prudencia

No obstante, desde la propia CAEM llamaron a interpretar las proyecciones con prudencia. El informe advierte que una parte significativa del crecimiento esperado responde al actual contexto de altos precios internacionales, impulsados por factores geopolíticos y económicos que pueden modificarse rápidamente.

En ese sentido, los analistas subrayaron que la consolidación de la minería como uno de los pilares exportadores de la Argentina dependerá no sólo del contexto externo, sino también de la capacidad del sector para sostener inversiones, ampliar la producción y desarrollar nuevos proyectos que permitan compensar la declinación natural de algunos yacimientos tradicionales.

Con todo, el panorama para 2026 aparece como uno de los más prometedores de las últimas décadas. En un país necesitado de dólares y de inversiones productivas, la minería busca consolidarse como una de las grandes apuestas económicas de largo plazo, con el litio como principal bandera de crecimiento.