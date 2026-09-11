La pérdida de empleo en las provincias no para de profundizarse

El informe añadió que el nivel alcanzado "exhibe el volumen de empleo más bajo de los últimos cincuenta meses". En el mapa provincial 14 jurisdicciones registraron caídas mensuales en diferentes magnitudes.

Frente a noviembre de 2023, solo dos logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023: Neuquén con 8,7% (+12.430 empleos) y Río Negro con 3,3% (+3.646 empleos).

En cambio, "las jurisdicciones restantes aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno, con fuertes brechas de desempeño: el descenso más leve se observa en San Juan (-0,5%); mientras que en el otro extremo, La Rioja (-12,0%), Santa Cruz (-16,1%) y Tierra del Fuego (-17,9%) presentan los descensos más fuertes.

En valores absolutos, Buenos Aires acumuló la mayor pérdida con 90.103 puestos menos. Frente a noviembre de 2023, once sectores presentan bajas en los niveles de empleo y solo tres muestran mejoras (Agro, Pesca y Enseñanza).

Se destacan las caídas en Industria Manufacturera (-7,4% con -88.496 empleos), Explotación de Minas y Canteras (-8,1% con -7.676 empleos) y la Construcción (-14,2% y -62.700 empleos).

El análisis por provincia

Buenos Aires: registró una caída mensual del 0,3% (-5.237 puestos), una baja interanual del 2,5% (-48.564) y un retroceso del 4,5% (-90.103 empleos) frente a noviembre de 2023, siendo la provincia que más empleo perdió en valores absolutos.

CABA: subió 0,1% mensual (+1.887 puestos, la mayor suma absoluta del mes), pero cayó 1,5% interanual (-23.242) y 2,9% frente a noviembre de 2023 (-44.955).

Catamarca: mostró una mejora mensual del 0,8% (+268 puestos), aunque acumula caídas del 3,0% interanual (-1.082) y del 11,0% respecto a noviembre de 2023 (-4.304).

Chaco: creció 0,1% mensual (+39 puestos), pero cayó 4,2% interanual (-3.075) y 10,5% en comparación con noviembre de 2023 (-8.186).

Chubut: tuvo una baja mensual del 0,2% (-187 puestos), del 2,6% interanual (-2.358) y del 6,8% frente a noviembre de 2023 (-6.520).

Córdoba: retrocedió 0,1% en el mes (-631 puestos), 1,9% interanual (-9.690) y 3,5% respecto de noviembre de 2023 (-18.520).

Corrientes: cayó 0,1% mensual (-89 puestos), 5,1% interanual (-4.035) y 5,4% frente a noviembre de 2023 (-4.300).

Entre Ríos: tuvo una suba mensual del 0,1% (+94 puestos), pero cayó 1,0% interanual (-1.388) y 2,8% respecto a noviembre de 2023 (-3.872).

Formosa: aumentó 0,1% mensual (+32 puestos), pero cayó 5,1% interanual (-1.188) y 11,8% en relación con noviembre de 2023 (-2.930).

Jujuy: perdió 0,3% en el mes (-196 puestos), 3,8% interanual (-2.165) y 5,1% frente a noviembre de 2023 (-3.035).

La Pampa: creció 0,3% mensual (+113 puestos), pero registró bajas del 1,5% interanual (-575) y del 6,3% con relación a noviembre de 2023 (-2.565).

La Rioja: tuvo una retracción mensual del 1,0% (-298 puestos), una baja del 0,8% interanual (-244) y un descenso del 12,0% frente a noviembre de 2023 (-3.933).

Mendoza: cayó 0,2% mensual (-532 puestos), 3,8% interanual (-9.233) y 2,6% respecto de noviembre de 2023 (-6.326).

Misiones: retrocedió 0,2% en el mes (-161 puestos), 5,7% interanual (-6.089) y 11,5% respecto a noviembre de 2023 (-12.540).

Neuquén: encabezó los incrementos en todas las comparaciones: +0,8% mensual (+1.287 puestos), +5,2% interanual (+7.668) y +8,7% frente a noviembre de 2023 (+12.430 puestos).

Río Negro: no presentó variación mensual desestacionalizada (0,0% y -43 puestos), pero subió 3,6% interanual (+3.851) y 3,3% respecto a noviembre de 2023 (+3.646 empleos).

Salta: tuvo un descenso mensual del 0,2% (-222 puestos), del 2,5% interanual (-2.978) y del 6,8% frente a noviembre de 2023 (-8.645).

San Juan: cayó 0,4% mensual (-292 puestos) y 0,5% frente a noviembre de 2023 (-422), pero mostró un alza interanual del 1,4% (+1.094 empleos).

San Luis: retrocedió 0,2% en el mes (-122 puestos), 3,5% interanual (-1.829) y 8,3% en relación con noviembre de 2023 (-4.610).

Santa Cruz: creció 0,8% mensual (+408 puestos), pero cayó 3,0% interanual (-1.541) y acumuló una merma del 16,1% frente a noviembre de 2023 (-9.776).

Santa Fe: disminuyó 0,3% mensual (-1.274 puestos), 1,4% interanual (-7.149) y 3,1% respecto a noviembre de 2023 (-16.273).

Santiago del Estero: registró una caída mensual del 1,0% (-487 puestos), del 2,7% interanual (-1.367) y del 9,1% frente a noviembre de 2023 (-4.906).

Tierra del Fuego: tuvo las mayores mermas porcentuales del país: -1,3% mensual (-395 puestos), -13,1% interanual (-4.616) y -17,9% acumulado frente a noviembre de 2023 (-6.798).

Tucumán: registró una leve suba mensual del 0,1% (+118 puestos), pero bajó 1,0% interanual (-1.618) y 1,1% frente a noviembre de 2023 (-1.777).