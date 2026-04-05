Semana Santa 2026: viajaron más turistas que el año pasado, pero cayó el gasto total

Entre otros puntos destacados, la entidad mencionó que "las redes sociales fueron la principal inspiración para viajar" y el "52% de los turistas definió su destino en base a sugerencias de familiares y amigos".

"Una familia tipo necesitó en promedio más de $ 1,1 millones para viajar dentro del país durante Semana Santa, equivalente al 69% de un salario medio. Según un informe del Instituto de Economía de la UADE (INECO), el costo de viajar dentro de la Argentina puede variar hasta más del triple según el destino. Mientras lugares como Bariloche superan ampliamente un salario promedio, otros destinos más accesibles igualmente representan casi la mitad de los ingresos mensuales", remarcó el informe.

Mar del Plata Mar del Plata fue uno de los destinos con altos niveles de ocupación durante la Semana Santa.

Semana Santa 2026: los lugares más elegidos

En cuanto a los destinos, se observó una distribución más amplia. Los clásicos como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron altos niveles de ocupación, aunque también crecieron destinos emergentes y localidades del interior con propuestas más accesibles.

El norte argentino tuvo un protagonismo destacado, especialmente en provincias como Jujuy, Tucumán y Salta, impulsadas por la oferta religiosa y cultural propia de estas fechas. También se destacaron destinos naturales como Misiones, la cordillera neuquina y ciudades bonaerenses como Tandil.

En lo que va del año, ya hubo tres fines de semana largos, en los que viajaron más de 6,8 millones de turistas y se generó un gasto total de $2,04 billones. Esto confirma que el turismo interno sigue activo, aunque con señales de moderación en el consumo