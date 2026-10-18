Sigue alta la demanda de dólares: se compraron US$57.400 millones desde el fin del cepo

Desde la salida del cepo cambiario, el mayor mes con cobertura se dio en septiembre de 2025, cuando se compraron cerca de US$7.000 millones. A partir de ese momento, la demanda aflojó hasta la media de los US$ 3.000 millones, con altas y bajas, y cerró agosto con una adquisición de US$ 3.336 millones.

El fin del cepo cambiario se tradujo en una demanda exponencial de dólares.

Por el lado del sector energético, el superávit fue de US$11.071 en los últimos 12 meses, alcanzando un nuevo máximo.

Para dimensionar el cambio: a diciembre de 2023 ese saldo era prácticamente nulo (US$41 millones), en agosto de 2024 rondaba los US$4.226 millones y en agosto de 2025, US$7.200 millones. En ocho meses de 2026, el sector ya acumuló un superávit de US$7.834 millones, prácticamente lo mismo que en todo 2025 (US$ 7.829 millones).

La energía ya explica casi la mitad del superávit comercial. De los US$24.460 millones de saldo de bienes de los últimos 12 meses, el 45,3% corresponde al saldo energético. Sin embargo, el monto total que demandaron las personas genera cierto tipo de presión sobre el Banco Central (BCRA).

En el balance cambiario, la cuenta corriente dio un superávit de US$806 millones en agosto, llegando al quinto mes positivo seguido, aunque la cuenta financiera cambiaria fue deficitaria en US$1.061 millones. “La pregunta de fondo sigue siendo si el superávit corriente alcanza para cubrir esa demanda de cobertura sin que el BCRA resigne compras”, explican desde la Fundación.

El impacto de la demanda va a empezar a sentirse con mayor volumen de cara al próximo año, en medio de las elecciones presidenciales. Si bien el Gobierno sostiene que 2027 va a ser “un año atípico”, la cobertura cambiaria siempre asoma y amenaza con quitar parte de la “bazuca” de dólares con los que cuenta la administración central.

*Con información de la Agencia Noticias Argentinas