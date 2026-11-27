El sector de oleaginosas y cereales se consolidó como el principal oferente de divisas, con ventas netas por US$2.961 millones, explicadas mayormente por las operaciones vinculadas al comercio de bienes.

Por su parte, el resto del sector productivo aportó otros US$1.354 millones, como resultado de los ingresos por exportaciones, endeudamiento e inversión extranjera directa, parcialmente compensados por los pagos de servicios y otros gastos corrientes.

Superávit cambiario

El balance cambiario de octubre registró un superávit de cuenta corriente de US$2.200 millones, sustentado en los ingresos netos por el intercambio de bienes, que ascendieron a US$3.704 millones.

Ese resultado fue parcialmente compensado por los egresos netos correspondientes a servicios, por US$884 millones; ingreso primario, por US$609 millones, e ingreso secundario, por US$11 millones.

En tanto, el informe del Banco Central consignó un resultado positivo de la cuenta financiera cambiaria de US$536 millones, con ingresos netos del sector financiero por US$1.772 millones y del Gobierno nacional y la autoridad monetaria por US$152 millones.

Las reservas

En ese escenario, las reservas internacionales del BCRA aumentaron US$2.474 millones durante octubre y finalizaron el mes en US$48.565 millones.

La recuperación de los activos internacionales respondió principalmente al incremento de las tenencias en moneda extranjera de las entidades financieras en el Banco Central, por US$1.646 millones, y a las compras de divisas realizadas por la autoridad monetaria en el mercado cambiario.

Estos ingresos fueron parcialmente compensados por los pagos de capital e intereses de préstamos de organismos internacionales, sin contabilizar al Fondo Monetario Internacional (FMI), por US$382 millones, y por la caída en la valuación de los activos que integran las reservas, que representó una disminución de US$274 millones.