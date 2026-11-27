Según el último informe del BCRA, la demanda de moneda extranjera por parte de las personas físicas estuvo impulsada principalmente por la adquisición de billetes y las transferencias de divisas al exterior.
Los ahorristas realizaron compras netas de moneda extranjera por US$3.505 millones durante octubre, en un contexto en el que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió US$1.396 millones en el mercado de cambios y registró un incremento de sus reservas internacionales de US$2.474 millones.
De acuerdo con el último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de la autoridad monetaria, la demanda de divisas por parte de las personas físicas se explicó principalmente por la compra de billetes, que alcanzó los US$2.548 millones, y los giros de moneda extranjera sin fines específicos, por US$784 millones. También se registraron egresos por servicios y otros gastos corrientes por US$607 millones.
El organismo estimó que unos US$1.100 millones de las compras de billetes y las transferencias de divisas al exterior fueron utilizados para afrontar consumos con tarjetas y otros débitos en cuentas bancarias, mientras que otros US$500 millones quedaron depositados en entidades financieras locales y alrededor de US$1.100 millones incrementaron la posición de activos externos.
Pese a la demanda de los ahorristas, el sector privado no financiero registró ventas netas de moneda extranjera por US$672 millones durante octubre, fundamentalmente por el aporte de las empresas exportadoras.
El sector de oleaginosas y cereales se consolidó como el principal oferente de divisas, con ventas netas por US$2.961 millones, explicadas mayormente por las operaciones vinculadas al comercio de bienes.
Por su parte, el resto del sector productivo aportó otros US$1.354 millones, como resultado de los ingresos por exportaciones, endeudamiento e inversión extranjera directa, parcialmente compensados por los pagos de servicios y otros gastos corrientes.
El balance cambiario de octubre registró un superávit de cuenta corriente de US$2.200 millones, sustentado en los ingresos netos por el intercambio de bienes, que ascendieron a US$3.704 millones.
Ese resultado fue parcialmente compensado por los egresos netos correspondientes a servicios, por US$884 millones; ingreso primario, por US$609 millones, e ingreso secundario, por US$11 millones.
En tanto, el informe del Banco Central consignó un resultado positivo de la cuenta financiera cambiaria de US$536 millones, con ingresos netos del sector financiero por US$1.772 millones y del Gobierno nacional y la autoridad monetaria por US$152 millones.
En ese escenario, las reservas internacionales del BCRA aumentaron US$2.474 millones durante octubre y finalizaron el mes en US$48.565 millones.
La recuperación de los activos internacionales respondió principalmente al incremento de las tenencias en moneda extranjera de las entidades financieras en el Banco Central, por US$1.646 millones, y a las compras de divisas realizadas por la autoridad monetaria en el mercado cambiario.
Estos ingresos fueron parcialmente compensados por los pagos de capital e intereses de préstamos de organismos internacionales, sin contabilizar al Fondo Monetario Internacional (FMI), por US$382 millones, y por la caída en la valuación de los activos que integran las reservas, que representó una disminución de US$274 millones.
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