Tres de cada cuatro autos pagarán menos Patente en la provincia de Buenos Aires

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”.

Ejemplo 1 - Fiat Cronos 2023

Para ello se simplifica la estructura del tributo, que pasará de 15 a 5 tramos, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%, ubicando a la provincia de Buenos Aires entre las jurisdicciones con patente más baja del país.

Otra de las mejoras vinculadas a la patente será que, a partir del próximo año, su cobro se realizará de manera mensual, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes bonaerenses. “El tributo se dividirá en diez cuotas iguales, que comenzarán a abonarse desde el mes de marzo, facilitando una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año”, explicó Girard.

Ejemplo 2 - Polo Track 2024

La Ley Impositiva 2026 profundiza la búsqueda de progresividad en los impuestos patrimoniales y mantiene una visión pro producción y empleo en Ingresos Brutos. No se incrementan alícuotas en ninguna actividad, y se actualizan los tramos en un 40%, beneficiando a más de 46 mil pymes bonaerenses.

“El contexto económico es crítico para las y los bonaerenses, por eso esta ley dialoga con esa realidad: no incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario, lo que representa un alivio concreto para las familias y el sector rural”, señaló el titular de ARBA.

Finalmente, Girard subrayó que “seguimos fortaleciendo la progresividad y modernizando la administración tributaria, con herramientas digitales que permiten una recaudación más eficiente sin ahogar la producción ni el consumo”.