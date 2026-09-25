YPF aumenta un 1% a los combustibles desde este sábado

El CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, había adelantado que podía producirse algún tipo de aumento en los combustibles, producto de la tensión en Medio Oriente.

"Si se ve que el precio del barril se termina estableciendo en US$ 100, los consumidores vamos a tener que pagar por US$ 100", explicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Los aumentos de otras petroleras

YPF, sin embargo, es la petrolera que aplicó el menor aumento en sus precios. Shell, Axion y Puma, entre otras, empezaron a aplicar incrementos que oscilan entre 2% y 5%.

De acuerdo con los precios que corroboró esta agencia, con esta decisión se rompería el “buffer” que se venía aplicando desde mayo, luego de un alza de hasta 30% en los valores.

Este acuerdo contemplaba una estabilidad en los precios de los combustibles mientras el barril de petróleo continuara por encima de los US$ 80, a cambio de que luego se mantendría el precio hasta equiparar los flujos.