Córdoba: Intensa búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció tras subirse a un taxi

La búsqueda comenzó luego de que la joven se retirara de la vivienda de su mamá, ubicada en el barrio General Mosconi, cerca de las 22.30. De acuerdo al relato de los familiares, la adolescente abordó un remís conducido por un chofer conocido de la familia.

El conductor declaró que trasladó a Agostina hasta la intersección de Juan del Campillo y Avellaneda, en barrio Cofico, donde la esperaba un hombre que abonó el viaje. Desde ese momento, no volvieron a tener novedades sobre el paradero de la menor.

El teléfono celular de Agostina permanece apagado y tampoco responde mensajes ni llamadas, una situación que incrementó la preocupación de sus familiares y de los investigadores.

El padre de la adolescente aseguró además que, luego de ese encuentro, la menor habría subido a un automóvil Volkswagen Gol rojo, dato que ahora forma parte de la investigación judicial para intentar reconstruir el recorrido realizado aquella noche.

La familia, que se constituyó como querellante en la causa, puso el foco en un hombre conocido en la zona. “Insistimos en esta persona que además tiene antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja”, sostuvo la abogada Fernanda Alaniz en declaraciones a medios locales.

Según explicó la letrada, el sospechoso mantuvo conversaciones con el padre de Agostina y le brindó información que “le alarma y le sorprende”, motivo por el cual consideran que no se trata de una persona ajena a la adolescente.

En ese sentido, la representante legal remarcó que existen dudas respecto al vínculo que tendría el hombre con la menor. “Si tiene algún tipo de vínculo es extraño que la deje ir en medio de la noche a un lugar desconocido”, agregó.

Por su parte, el abogado querellante Gino Torreani indicó que el padre de Agostina se reunió con el sospechoso y que durante ese encuentro recibió datos que despertaron aún más inquietud dentro del entorno familiar.

La investigación está centrada en el análisis de cámaras de seguridad de distintos sectores de la ciudad y en la reconstrucción detallada de los movimientos realizados por la adolescente antes de desaparecer.

Además, los investigadores buscan determinar cuál fue el último punto donde se registró actividad del celular de Agostina antes de quedar fuera de servicio, con el objetivo de obtener pistas sobre su posible recorrido.

En paralelo, Missing Children Argentina también difundió la fotografía de la adolescente en su listado oficial de menores desaparecidos para colaborar con la búsqueda y fomentar la viralización del caso en redes sociales.

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Mientras continúa la pesquisa, familiares, amigos y vecinos de Vera realizan concentraciones y campañas para exigir avances en la investigación y pedir por la aparición con vida de la adolescente.

“Todo el que pueda brindar una información se solicita que pueda aportarla a los números, tanto del abuelo como de la abuela, o acercarse a la fiscalía”, expresó Vaca. Además, remarcó que cualquier dato puede resultar clave, desde grabaciones de cámaras de seguridad hasta testimonios sobre movimientos sospechosos o información concreta sobre el paradero de la menor.