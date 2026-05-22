Alerta por 100 robos diarios contra jubilados en el AMBA

Para los investigadores, muchas de estas bandas realizan tareas previas de inteligencia. Observan movimientos, horarios y costumbres de las víctimas, detectan adultos mayores que viven solos y analizan posibles rutinas bancarias o familiares. En algunos casos se hacen pasar por empleados de empresas de servicios, técnicos o falsos operarios para obtener información. En otros, directamente siguen a las víctimas desde entidades bancarias o centros comerciales.

La modalidad del cuento del tío sigue siendo otra de las principales amenazas para los adultos mayores. Los delincuentes suelen llamar por teléfono simulando ser familiares, empleados bancarios o funcionarios públicos y logran convencer a las víctimas de entregar ahorros, joyas o dólares guardados en sus casas. A eso se suman las estafas virtuales, que crecieron de forma sostenida desde la expansión de las operaciones digitales y el uso de billeteras electrónicas.

En barrios del conurbano y la Ciudad, vecinos y familiares aseguran que el miedo cambió la rutina cotidiana de muchos jubilados. Rejas, cámaras de seguridad, grupos de WhatsApp vecinales y recomendaciones permanentes forman parte de una escena repetida. Muchos adultos mayores evitan salir solos, restringen horarios y viven con temor a abrir la puerta de sus propias casas. Los especialistas también advierten sobre un importante nivel de subdenuncia. Muchas víctimas no realizan presentaciones judiciales por miedo, cansancio o desconfianza. En otros casos, los familiares prefieren evitar que los adultos mayores vuelvan a atravesar situaciones traumáticas en fiscalías o comisarías. Para los investigadores, eso provoca que la dimensión real del problema sea todavía mayor a la que muestran los expedientes oficiales.