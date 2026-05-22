Alerta por 100 robos diarios contra jubilados en el AMBA

La violenta entradera a una pareja de adultos mayores en Villa Luzuriaga reactivó la preocupación por un fenómeno que crece en la Ciudad y el Conurbano. Datos judiciales del terror.
La violenta entradera que sufrió un matrimonio de jubilados en Villa Luzuriaga volvió a poner en primer plano una preocupación que crece en el AMBA: los robos y ataques contra adultos mayores. Cuatro delincuentes armados irrumpieron de madrugada en la vivienda de las víctimas, a las que redujeron a golpes y amenazas antes de escapar con armas, joyas y dinero.
El caso volvió a exponer un fenómeno que investigadores y especialistas describen como cada vez más frecuente y brutal. Entre entraderas, asaltos domiciliarios, motochorros, salideras bancarias, cuentos del tío y estafas virtuales, los registros judiciales estiman que más de 100 jubilados son víctimas de robos o engaños todos los días en la Ciudad y el Conurbano Bonaerense.
Relevamientos realizados sobre causas judiciales, denuncias policiales y expedientes abiertos en fiscalías de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad marcan una tendencia sostenida. El dato que manejan investigadores y especialistas en seguridad es que los jubilados se transformaron en uno de los blancos más vulnerables de la inseguridad urbana. La combinación de rutinas previsibles, viviendas habitadas por personas solas, cobro de haberes en efectivo y menor capacidad de reacción frente a situaciones violentas aparece como uno de los factores centrales que explican el crecimiento del fenómeno.
El caso de Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, sintetiza gran parte de esa problemática. Según la investigación, los asaltantes llegaron durante la madrugada y aprovecharon un momento de distracción para ingresar por la fuerza a la vivienda. Una vez adentro amenazaron al jubilado, de 87 años, y a su pareja. Los delincuentes actuaron con rapidez y violencia: revisaron habitaciones, exigieron dinero y objetos de valor y escaparon luego de permanecer varios minutos dentro de la casa. Las víctimas quedaron en estado de shock.
Para los investigadores, muchas de estas bandas realizan tareas previas de inteligencia. Observan movimientos, horarios y costumbres de las víctimas, detectan adultos mayores que viven solos y analizan posibles rutinas bancarias o familiares. En algunos casos se hacen pasar por empleados de empresas de servicios, técnicos o falsos operarios para obtener información. En otros, directamente siguen a las víctimas desde entidades bancarias o centros comerciales.
La modalidad del cuento del tío sigue siendo otra de las principales amenazas para los adultos mayores. Los delincuentes suelen llamar por teléfono simulando ser familiares, empleados bancarios o funcionarios públicos y logran convencer a las víctimas de entregar ahorros, joyas o dólares guardados en sus casas. A eso se suman las estafas virtuales, que crecieron de forma sostenida desde la expansión de las operaciones digitales y el uso de billeteras electrónicas.
En barrios del conurbano y la Ciudad, vecinos y familiares aseguran que el miedo cambió la rutina cotidiana de muchos jubilados. Rejas, cámaras de seguridad, grupos de WhatsApp vecinales y recomendaciones permanentes forman parte de una escena repetida. Muchos adultos mayores evitan salir solos, restringen horarios y viven con temor a abrir la puerta de sus propias casas. Los especialistas también advierten sobre un importante nivel de subdenuncia. Muchas víctimas no realizan presentaciones judiciales por miedo, cansancio o desconfianza. En otros casos, los familiares prefieren evitar que los adultos mayores vuelvan a atravesar situaciones traumáticas en fiscalías o comisarías. Para los investigadores, eso provoca que la dimensión real del problema sea todavía mayor a la que muestran los expedientes oficiales.