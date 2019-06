"Con las ideas de Hair, un mundo mejor sería posible"

Esta nueva puesta cuenta con la dirección y adaptación de Pablo Gorlero, periodista especializado en teatro y co-creador de los Premios Hugo a la Comedia Musical junto a Ricky Pashkus, y con un elenco integrado por 30 jóvenes actores y actrices que deslumbran en escena junto a una imponente orquesta en vivo. Con la filosofía hippie como eje, la obra -que se puede ver los viernes, sábados y domingos a las 21 en el Konex- va presentando a cada uno de los integrantes de aquella comunidad en Nueva York y el espectador se va adentrando en los conflictos que viven con los valores dominantes de la sociedad a partir de sus pensamientos, como la lucha interna de Claude, un chico que se debate entre el mandato de ir a la guerra o una vida por fuera de la sociedad de consumo.

"Hair" acompañó desde lo artístico a todo un movimiento social que buscaba cambiar el mundo con las consignas de paz y amor. Medio siglo más tarde, algunas ideas de entonces vuelven a cobrar vigencia. "Estamos en una época de mucho individualismo, demasiado egocentrismo y descuido por el semejante. La coyuntura política y económica mundial hace que gran parte de la población piense en sí misma para salvarse el pellejo sin reparar en que vivimos en una sociedad. Y la salida es ser solidarios, cooperativos, tolerantes. ‘Hair’ refleja la dialéctica de millones de jóvenes que, por aquel entonces, estaban seguros de que la revolución se hacía a través de la paz y del amor. Hoy suena inocente, naif... pero está bueno repensarlo. Los hippies hablaban de la igualdad de géneros, de la libertad sexual, del amor libre, clamaban en contra de la violencia doméstica y la homofobia. Ellos ponían margaritas en los tanques y en las bayonetas. Y el Mayo francés, la Primavera de Praga y el fin de la Guerra de Vietnam les dieron la razón. Después, el mundo siguió su curso repitiendo errores", reflexiona Pablo Gorlero, que además en junio estrena "Musiquitas", de Maestro y Vainman y con el rol protagónico de Ana María Cores, en el Centro Cultural 25 de Mayo.

ADEMÁS:

Así fue el escándalo por el cual Mora Godoy dejó Bailando 2019

Gisela Barreto ahora se la agarró con la ideología de género

Debido a sus proclamas revolucionarias que incomodaron a la sociedad del momento, las distintas versiones de "Hair" en el mundo y sus diferentes elencos sufrieron prohibiciones y persecuciones. "Mi primer contacto con la obra fue cuando vi la película -que dirigió Milos Forman- por primera vez, que me gustó, pero no me voló la cabeza -continúa el director de la obra-. Pero considero que mi primer gran acercamiento fue durante la investigación que hice sobre la historia del teatro musical. Me quedé varado mucho tiempo en "Hair". Me voló la cabeza saber cómo tres artistas de la contracultura norteamericana -sus autores: Gerome Ragni, James Rado y Galt MacDermot- se jugaron a torcerle el brazo al status quo de Broadway, creando una obra de situación, no de trama, con canciones que no seguían las rimas habituales, incorporando por primera vez el rock en su partitura, rompiendo la cuarta pared, utilizando lenguaje soez y desnudos totales del elenco. Eso tuvo sus consecuencias, además. Fue una obra prohibida en muchos países".

En la versión de "Hair" que produjeron Alejandro Romay y Daniel Tinayre en 1971, durante la dictadura militar de Lanusse, solían llevarse presos a los actores por tener el pelo largo. "Siempre había amenazas en el teatro. Asesinaron a uno de los actores, el negro Julio Ocampo. Los actores tenían que llevar un carnet que decía: ‘Soy elenco de Hair’, pero de todos modos, siempre iban presos", ejemplifica Gorlero, director de "Saltimbanquis", premiado musical infantil que se reestrena en junio en el Centro Cultural San Martín, y de "De eso no se canta", musical documental-testimonial sobre las canciones prohibidas de todos los tiempos, con funciones los lunes en el Teatro La Comedia.

Integran "Hair": Agustín Iannone, Belén Ucar, Diego Rodríguez, Sacha Bercovich, Mariel Percossi, Nicolás Cúcaro, Emanuel Ntaka, Manuela Perín, entre otros. Todos actores jóvenes y con mucho talento, seleccionados a partir de audiciones muy exhaustivas. La obra no cuenta con figuras consagradas, como sí sucedió en la versión de Romay donde actuaban Susan Ferrer, Valeria Lynch, Rubén Rada y Horacio Fontova, entre otros. Las razones las explica el director: "En primer lugar, el espíritu de la obra no admitiría que se convoque a figuras. El alma de ‘Hair’ es que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Por eso llamamos a audiciones para todos los personajes, desde los protagónicos hasta la tribu. La segunda razón es porque no me atrae trabajar con famosos. Me cuesta sentir empatía con el ego del artista".

Trasladar conceptos como los de "paz y amor" a los tiempos actuales puede sonar utópico. Sin embargo, hay muchas ideas planteadas hace cinco décadas por el hippismo y que hoy renacen con nuevos bríos. "Ahora se habla del poliamor, la lucha por los derechos de igualdad está transitando un momento histórico... Tiene algo de utopía, pero si todos fuéramos un poco más ‘amorosos’ con los demás, si el desarme fuera posible, si la tolerancia hacia el diferente fuera una realidad y si el respeto fuera una marca de la sociedad, un mundo mejor podría ser posible. Está en nosotros... pero el ser humano es falible. Allí donde el ser humano esté presente, son posibles las peores catástrofes. Aunque podría ser lo contrario", concluye Gorlero.