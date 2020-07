El incremento de los casos de Covid-19 en Argentina hace que se vean lejanas las fechas posibles del 3 o el 10 de agosto, pese a que se habían presentado los protocolos que exige el aislamiento preventivo, social y obligatorio por la cuarentena

Dicen que el hombre propone y Dios dispone. Y no quedan dudas. La intención del engranaje del fútbol continental era apurar la puesta en marcha de la actividad deportiva y, en ese contexto, la Conmebol resolvió ponerle una fecha oficial a la reanudación de la Copa Libertadores (15 de septiembre) con la recomendación de que, para entonces, los torneos locales también estuvieran en marcha. Ya en ese momento la Argentina frunció el ceño y alzó un dedo índice a modo de protesta: la posición nacional, en ese sentido, fue: "Los planteles podrán volver a entrenar cuando disminuya la transmisión comunitaria del virus". Y esa proyección no sólo no se cumplió, sino que la situación sanitaria se agravó por lo que las buenas señales que se esperaban para empezar a darle forma a la reactivación del fútbol, se transformaron en una señal inquietante que pone en riesgo que se siga avanzando en el tema e, incluso, la relación con la Conmebol que presionaba para que Argentina acomodara su calendario al del resto de los países de Sudamérica que (salvo en Bolivia) ya tiene a todos sus futbolistas entrenándose.