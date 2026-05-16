Stornelli convocó a Tapia por la participación de la AFA en el regreso de Nahuel Gallo

Según relató la funcionaria, el gendarme había sido trasladado desde la cárcel de El Rodeo I con el rostro cubierto y en un contexto de extrema incertidumbre, por lo que la comunicación con el titular de la AFA resultó determinante para que entendiera que efectivamente estaba siendo liberado.

“Ahí es cuando confirma que era la AFA”, sostuvo Monteoliva al describir el momento en el que Gallo tomó dimensión de la operación. La ministra también admitió que la participación de la entidad deportiva generó controversias públicas, aunque evitó hablar de “apropiación” del operativo y la definió más bien como “una necesidad de protagonizar”.

Recontrucción

La Justicia ahora busca reconstruir con precisión cómo se desarrolló esa intervención y cuál fue el nivel de participación de dirigentes deportivos argentinos y venezolanos en las negociaciones.

En paralelo, Nahuel Gallo declaró durante más de tres horas ante el juez federal Sebastián Ramos y el propio Stornelli. Según trascendió, el gendarme describió las condiciones de detención y denunció haber sufrido torturas físicas y psicológicas durante su cautiverio en Venezuela.

Gallo aseguró que decidió brindar testimonio para exigir justicia y denunciar prácticas que calificó como sistemáticas dentro del régimen venezolano. “El régimen venezolano sí tortura”, escribió posteriormente en sus redes sociales, donde además sostuvo que relatar lo vivido fue “doloroso” pero necesario.

Durante su declaración, el gendarme reconstruyó el recorrido desde el momento de su detención hasta el operativo final que permitió su salida del país caribeño. Según indicó, inicialmente creyó que sería trasladado a otro centro de detención y recién comprendió que regresaba a la Argentina cuando se encontró con dirigentes vinculados a la AFA que lo acompañaron durante el vuelo de regreso.

La citación pedida por Stornelli apunta justamente a esclarecer y documentar todos esos aspectos operativos que hasta ahora habían permanecido en el terreno de las declaraciones públicas y las versiones periodísticas.

En los antecedentes del caso, distintos medios habían señalado que la AFA trabajó “en silencio” junto a la Federación Venezolana de Fútbol y otros organismos ligados al fútbol sudamericano para facilitar la liberación del gendarme.

Por el momento no se informó oficialmente cuándo deberá presentarse Tapia ni si su declaración será presencial o virtual. Sin embargo, la decisión del fiscal marca una nueva etapa en el expediente judicial y amplía el foco de la investigación hacia el entramado de contactos políticos, institucionales y deportivos que rodearon el operativo que permitió el regreso de Nahuel Gallo a la Argentina.