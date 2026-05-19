ARCA volvió a denunciar a la AFA por presuntas facturas falsas por más de $900 millones

La nueva presentación judicial apunta contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes por evasión agravada.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el presunto uso de facturas apócrifas vinculadas a servicios que no habrían existido, acusación que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros integrantes de la conducción de la entidad.
Según la denuncia, las irregularidades detectadas superarían los $900 millones y habrían sido utilizadas para evadir impuestos, informaron fuentes judiciales.
La investigación quedó a cargo del fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial, quien ya solicitó las primeras medidas de prueba al juez Diego Amarante. La nueva causa se suma al expediente abierto anteriormente por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por el cual Tapia y Toviggino fueron citados a declaración indagatoria. De acuerdo con fuentes judiciales, la maniobra bajo análisis incluiría operaciones inconsistentes y movimientos de dinero respaldados por documentación considerada sospechosa.
En su dictamen, el fiscal sostuvo que las actuaciones administrativas “darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito” dentro de la actividad habitual de la AFA. También remarcó que existirían “erogaciones y salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente”, lo que llevó a presumir la utilización de comprobantes falsos. La investigación apunta a determinar si existió evasión agravada mediante el uso total o parcial de documentación ideológica o materialmente falsa.
Según la denuncia de ARCA, entre enero de 2023 y marzo de 2025 la AFA habría realizado facturación por más de $916 millones sin abonar el impuesto a las Ganancias correspondiente por salidas no documentadas. El organismo sostiene que la evasión tributaria ascendería a más de $320 millones, cifra que se elevaría a unos $341 millones con intereses, además de multas millonarias. La presentación judicial también menciona posibles gastos simulados vinculados a empresas con distintas irregularidades.
Además de Tapia y Toviggino, la causa alcanzará al gerente general Gustavo Lorenzo y a los dirigentes Cristian Malaspina y Víctor Blanco, quienes ocupaban cargos administrativos durante el período investigado. Todos ellos ya aparecen involucrados en el expediente previo por retención indebida de impuestos y aportes. La Justicia ahora deberá avanzar sobre la documentación aportada por ARCA y definir si existen elementos suficientes para profundizar las imputaciones contra la conducción de la AFA.
comentar