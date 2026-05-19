ARCA volvió a denunciar a la AFA por presuntas facturas falsas por más de $900 millones

Según la denuncia de ARCA, entre enero de 2023 y marzo de 2025 la AFA habría realizado facturación por más de $916 millones sin abonar el impuesto a las Ganancias correspondiente por salidas no documentadas. El organismo sostiene que la evasión tributaria ascendería a más de $320 millones, cifra que se elevaría a unos $341 millones con intereses, además de multas millonarias. La presentación judicial también menciona posibles gastos simulados vinculados a empresas con distintas irregularidades.

Además de Tapia y Toviggino, la causa alcanzará al gerente general Gustavo Lorenzo y a los dirigentes Cristian Malaspina y Víctor Blanco, quienes ocupaban cargos administrativos durante el período investigado. Todos ellos ya aparecen involucrados en el expediente previo por retención indebida de impuestos y aportes. La Justicia ahora deberá avanzar sobre la documentación aportada por ARCA y definir si existen elementos suficientes para profundizar las imputaciones contra la conducción de la AFA.