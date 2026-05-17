La Justicia rechazó citar a Chiqui Tapia por la liberación del gendarme Nahuel Gallo

En paralelo, Nahuel Gallo declaró ante la Justicia Federal sobre las torturas y condiciones de detención que sufrió durante los 448 días que permaneció preso en Venezuela. “Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad”, escribió en redes sociales luego de prestar testimonio. El gendarme sostuvo además que su objetivo es visibilizar prácticas sistemáticas de tortura dentro del régimen venezolano y exigir justicia por lo ocurrido.

La decisión de Ramos generó nuevas discusiones alrededor del papel que tuvo la AFA en la negociación con las autoridades venezolanas y sobre el alcance que podría tener la investigación judicial. Desde sectores querellantes adelantaron que insistirán para que Tapia sea convocado más adelante, al considerar que puede aportar información relevante sobre los contactos y gestiones que permitieron concretar la liberación del gendarme argentino.