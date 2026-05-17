La Justicia rechazó citar a Chiqui Tapia por la liberación del gendarme Nahuel Gallo

El juez Sebastián Ramos desestimó el pedido del fiscal Carlos Stornelli para que el titular de la AFA declare como testigo.
El juez federal Sebastián Ramos rechazó por el momento citar a declarar a Claudio “Chiqui” Tapia para que explique cómo fue el operativo que permitió la liberación del gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció detenido durante 448 días en Venezuela. La medida había sido solicitada por el fiscal Carlos Stornelli, que buscaba conocer detalles sobre las negociaciones realizadas para concretar el regreso del agente argentino al país. En su resolución, el magistrado consideró que la declaración “no resulta pertinente” para el objeto actual de la investigación, aunque dejó abierta la posibilidad de analizarla más adelante.
La causa judicial investiga presuntos delitos de lesa humanidad atribuidos al régimen venezolano y uno de los puntos bajo análisis es el rol que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino en la liberación de Gallo. Semanas atrás, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el gendarme recibió una videollamada de Tapia antes de subir al avión privado que lo trasladó a la Argentina. Según relató la funcionaria, fue en ese momento cuando Gallo confirmó que efectivamente regresaría al país tras más de un año de cautiverio.
Monteoliva también reconoció que la AFA participó activamente de las gestiones para concretar la salida de Gallo de Venezuela, aunque cuestionó el nivel de exposición pública que tuvo la intervención. “No solo hizo de taxi, fue quien hizo una negociación”, sostuvo la ministra en declaraciones televisivas. De acuerdo con su reconstrucción, el gendarme fue trasladado desde la cárcel de El Rodeo I hasta la aeronave con el rostro cubierto y recién comprendió que abandonaría el país cuando recibió la llamada del presidente de la AFA.
En paralelo, Nahuel Gallo declaró ante la Justicia Federal sobre las torturas y condiciones de detención que sufrió durante los 448 días que permaneció preso en Venezuela. “Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad”, escribió en redes sociales luego de prestar testimonio. El gendarme sostuvo además que su objetivo es visibilizar prácticas sistemáticas de tortura dentro del régimen venezolano y exigir justicia por lo ocurrido.
La decisión de Ramos generó nuevas discusiones alrededor del papel que tuvo la AFA en la negociación con las autoridades venezolanas y sobre el alcance que podría tener la investigación judicial. Desde sectores querellantes adelantaron que insistirán para que Tapia sea convocado más adelante, al considerar que puede aportar información relevante sobre los contactos y gestiones que permitieron concretar la liberación del gendarme argentino.
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