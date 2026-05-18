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Autorizan a Chiqui Tapia a salir del país y podrá estar en el Mundial

La medida la dispuso el juez Diego Amarante, previo al pago de $30 millones como garantía y podrá acompañar a la Selección Argentina en un período restringido.

La Justicia autorizó al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al Mundial 2026 que se realizará, desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio, en los Estados Unidos, Canadá y México.

El titular de AFA debe depositar $30 millones como garantía, en el marco de la causa judicial en la que está investigado por presuntas irregularidades en la entidad rectora del fútbol argentino, según dispuso el juez Diego Amarante.

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El permiso especial para salir del país y acompañar a la Selección Argentina comprende un periodo restringido que comienza el próximo miércoles 27 de mayo y finaliza el 21 de julio, día en que deberá volver a Argentina. Al regresar deberá notificar formalmente su retorno a las autoridades judiciales dentro de las 48 horas posteriores a su arribo.

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La Justicia citó a Chiqui Tapia, presidente de la AFA, para explicar el rol de la institución en la liberación de Nahuel Gallo.

La Justicia citó a Chiqui Tapia, presidente de la AFA, para explicar el rol de la institución en la liberación de Nahuel Gallo.

Detalles de la autorización a Chiqui Tapia

Esta autorización también contempla escalas y actividades oficiales en Hungría, Estados Unidos, México y Canadá, e incluye la final de la UEFA Champions League, que está prevista para el 30 de mayo en la ciudad de Budapest.

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A pesar de que Chiqui Tapia se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes provisionales e impuestos de la seguridad social en la AFA, Amarante decidió concederle el permiso debido a que ya se presentó a indagatoria y cuenta con un embargo sobre sus bienes.

Por su parte, el magistrado advirtió que cualquier desvío sobre las condiciones impuestas, cancelará de manera inmediata el beneficio y deberá retornar al país

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