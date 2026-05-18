Autorizan a Chiqui Tapia a salir del país y podrá estar en el Mundial

Detalles de la autorización a Chiqui Tapia

Esta autorización también contempla escalas y actividades oficiales en Hungría, Estados Unidos, México y Canadá, e incluye la final de la UEFA Champions League, que está prevista para el 30 de mayo en la ciudad de Budapest.

A pesar de que Chiqui Tapia se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes provisionales e impuestos de la seguridad social en la AFA, Amarante decidió concederle el permiso debido a que ya se presentó a indagatoria y cuenta con un embargo sobre sus bienes.

Por su parte, el magistrado advirtió que cualquier desvío sobre las condiciones impuestas, cancelará de manera inmediata el beneficio y deberá retornar al país