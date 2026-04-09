Educación en alerta: crece el ausentismo en los colegios secundarios

Un informe de Argentinos por la Educación revela que el 51% de los estudiantes del último año acumula 15 o más inasistencias. El fenómeno creció en todo el país.
El ausentismo estudiantil en la escuela secundaria se consolidó como una de las principales problemáticas del sistema educativo argentino. Lejos de estabilizarse tras la pandemia, los datos más recientes muestran que la cantidad de alumnos que falta de manera reiterada sigue en aumento y alcanza niveles que encienden señales de alerta.
De acuerdo con cifras de 2024, el 51% de los estudiantes del último año declaró haber acumulado 15 o más inasistencias hasta octubre, lo que implica un crecimiento de siete puntos porcentuales respecto de 2022, cuando ese indicador se ubicaba en el 44%. En términos concretos, esto significa que más de la mitad de los alumnos pierde al menos tres semanas completas de clases a lo largo del ciclo lectivo.
El dato surge de un informe elaborado por Argentinos por la Educación, basado en los cuestionarios complementarios de las evaluaciones Aprender 2024 y PISA 2022. El relevamiento toma en cuenta tanto la percepción de los estudiantes como la mirada de los equipos directivos, lo que permite dimensionar el fenómeno desde distintas perspectivas.
Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que el ausentismo no crece de manera uniforme, sino que se profundiza en determinados grupos. En este sentido, los especialistas advierten una “polarización” en los niveles de asistencia: mientras se mantiene relativamente estable el porcentaje de alumnos con pocas faltas, aumenta con fuerza el grupo que registra inasistencias elevadas.
Entre 2022 y 2024, la proporción de estudiantes con más de 20 faltas pasó del 26% al 30%, y también creció el segmento que acumula entre 15 y 19 inasistencias (del 18% al 21%). En paralelo, se redujo el grupo intermedio (aquellos que faltaban entre 5 y 14 días), lo que sugiere un corrimiento hacia situaciones más críticas. En otras palabras, cada vez hay menos estudiantes con niveles moderados de ausentismo y más con trayectorias marcadas por la inasistencia frecuente.
El informe también evidencia fuertes disparidades entre provincias, lo que refleja que el fenómeno adopta características diferentes según el contexto territorial. La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking con un 66% de estudiantes que acumulan al menos 15 faltas, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%).
En el otro extremo, se ubican Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%), con niveles considerablemente más bajos. Estas diferencias ponen en evidencia que las condiciones socioeconómicas, la infraestructura y la organización del sistema educativo inciden de manera directa en la asistencia escolar.
En cuanto a las causas, los estudiantes identifican principalmente factores individuales y estructurales. Los problemas de salud encabezan el listado, mencionados por el 62% como uno de los tres principales motivos de inasistencia. En segundo lugar aparece la falta de motivación o interés por asistir a la escuela (39%), un factor que presenta diferencias según el tipo de gestión: es más frecuente en el ámbito privado que en el estatal.
También se destacan las dificultades de acceso a la escuela, que incluyen problemas de transporte o distancia, así como las llegadas tarde, que en muchos casos derivan en ausencias completas. En menor medida, aparecen motivos como viajes, cuestiones personales u otras razones no especificadas.
Las consecuencias del ausentismo son profundas y acumulativas. En el corto plazo, impacta directamente en el rendimiento académico, aumenta las probabilidades de repitencia y abandono, y limita las oportunidades de aprendizaje. Además, afecta el desarrollo de habilidades sociales y emocionales clave en esta etapa.
A largo plazo, distintos estudios muestran que los estudiantes con trayectorias escolares interrumpidas tienen mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral, lo que se traduce en mayores niveles de desempleo y menores ingresos en la adultez. De este modo, el ausentismo no solo es un problema educativo, sino también un factor que profundiza las desigualdades sociales.