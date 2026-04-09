Educación en alerta: crece el ausentismo en los colegios secundarios

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Entre 2022 y 2024, la proporción de estudiantes con más de 20 faltas pasó del 26% al 30%, y también creció el segmento que acumula entre 15 y 19 inasistencias (del 18% al 21%). En paralelo, se redujo el grupo intermedio (aquellos que faltaban entre 5 y 14 días), lo que sugiere un corrimiento hacia situaciones más críticas. En otras palabras, cada vez hay menos estudiantes con niveles moderados de ausentismo y más con trayectorias marcadas por la inasistencia frecuente.

El informe también evidencia fuertes disparidades entre provincias, lo que refleja que el fenómeno adopta características diferentes según el contexto territorial. La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking con un 66% de estudiantes que acumulan al menos 15 faltas, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%).

Captura de pantalla 2026-04-09 121114 La provincia de Buenos Aires lidera el ranking de ausentismo, con el 66% de los alumnos por encima de las 15 faltas.

En el otro extremo, se ubican Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%), con niveles considerablemente más bajos. Estas diferencias ponen en evidencia que las condiciones socioeconómicas, la infraestructura y la organización del sistema educativo inciden de manera directa en la asistencia escolar.

En cuanto a las causas, los estudiantes identifican principalmente factores individuales y estructurales. Los problemas de salud encabezan el listado, mencionados por el 62% como uno de los tres principales motivos de inasistencia. En segundo lugar aparece la falta de motivación o interés por asistir a la escuela (39%), un factor que presenta diferencias según el tipo de gestión: es más frecuente en el ámbito privado que en el estatal.

Captura de pantalla 2026-04-09 121140 Los problemas de salud son la principal causa de ausentismo, seguidos por la falta de motivación.

También se destacan las dificultades de acceso a la escuela, que incluyen problemas de transporte o distancia, así como las llegadas tarde, que en muchos casos derivan en ausencias completas. En menor medida, aparecen motivos como viajes, cuestiones personales u otras razones no especificadas.

Las consecuencias del ausentismo son profundas y acumulativas. En el corto plazo, impacta directamente en el rendimiento académico, aumenta las probabilidades de repitencia y abandono, y limita las oportunidades de aprendizaje. Además, afecta el desarrollo de habilidades sociales y emocionales clave en esta etapa.

A largo plazo, distintos estudios muestran que los estudiantes con trayectorias escolares interrumpidas tienen mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral, lo que se traduce en mayores niveles de desempleo y menores ingresos en la adultez. De este modo, el ausentismo no solo es un problema educativo, sino también un factor que profundiza las desigualdades sociales.