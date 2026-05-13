Georgina Barbarossa se quebró al aire, en medio de la marcha por la universidad pública: "Me indigna"

La conductora de "A la Barbarossa" no pudo evitar las lágrimas al referirse a la grave situación que atraviesa la educación pública: "Tengo mucha tristeza".
Georgina Barbarossa se mostró quebrada en televisión. Fue en el marco de la movilización, convocada por organizaciones estudiantiles y gremios docentes, que se realizó en Plaza de Mayo. Se reclamó por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en agosto del año pasado.
"Hoy es un día muy importante porque hoy es la marcha, que ya la habíamos hecho, por las universidades públicas", comenzó Georgina, al aire de su programa, A la Barbarossa, en las mañanas de Telefe. "Si en algo nos hemos destacado en la vida es por la cantidad de genios que han estudiado en las universidades públicas. Todos nuestros premios Nobel han estudiado en la universidad pública. La gente del Conicet. ¿Por qué recortan ahí?”.
“¿Saben la cantidad de gente de todo el país que no puede pagar la educación privada? Toda la vida nos hemos destacado en el mundo por la universidad y la educación”, destacó, Barbarossa, en voz alta. "Me da mucha tristeza lo que está pasando, amo mi país. Le pido al Gobierno un poco de sensibilidad porque no podemos tener las universidades así".
"Estoy enojada y me indigna”, definió, sin vuelta alguna, la conductora, al tiempo que se disculpó, al aire, por no poder evitar las lágrimas e, incluso, necesitar de un pañuelo para secarlas y poder seguir con su programa, en vivo.
"Cuando empecé, hace cuatro años, fue muy duro, porque a mí me engañaron, en un principio era hacer un programa, un magazine con cocina. Y yo pensé que iba a haber premios y que iba a poder divertir a la gente. Pero empezó a rendir más la actualidad...", reconoció, Georgina. "Donde la gente se veía reflejada y, nosotros podíamos visibilizar su problema, pero yo tenía una depresión tremenda, lo hablé mucho en terapia".
"Yo lo pasaba mal, salía del programa hecha bolsa, porque veías casos espantosos de muertes de chicos, de violaciones, de femicidios, de cosas que le pasan a la gente en los barrios, que no tienen luz, que no tienen agua, que tienen una desgracia en la familia y necesitan un fiscal y el fiscal no aparece, o el intendente o qué sé yo. Me empecé a dar cuenta, porque la gente me hablaba a corazón abierto".
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