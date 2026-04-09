Artemis II a un paso de la Tierra: cómo es el operativo para rescatar a los astronautas

Lili Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis, explicó en rueda de prensa la importancia de este despliegue preventivo. "Estamos aún trabajando con los militares para garantizar que, si hay un evento fuera de lo nominal, tengamos fuerzas de rescate listas para ir al sitio del aterrizaje no nominal", manifestó Villarreal, dejando en claro que la seguridad de los tripulantes es la prioridad absoluta por encima de cualquier estadística de precisión.

A medida que las horas pasan y la Orion se acerca a la Tierra, los especialistas en tierra intensifican los controles sobre cada componente. Rick Henfling, director de Vuelo para el Regreso de Artemis, expuso que el equipo está "observando cosas que puedan afectar los sistemas de guía, navegación, control y propulsión". La zona estimada para el impacto es un radio de unas 2.000 millas náuticas en el Océano Pacífico, con un punto de llegada cercano a San Diego, por lo que los planes de emergencia se enfocan específicamente en qué pasaría si la cápsula cae fuera de ese parámetro establecido.

Más allá de los protocolos de seguridad, el clima de trabajo en la NASA es de confianza pero con los pies sobre la tierra. Henfling enfatizó que "hay condiciones favorables para un buen amerizaje", el cual está previsto para las 20:07 (EDT) de este viernes. Además, destacó la capacidad del comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover para manejar cualquier desvío manual si fuera necesario. "Si todo sale nominal (conforme a lo esperado), no necesitarán hacer ninguna acción, pero ellos han entrenado, trabajando con mi equipo de controladores de vuelo para responder en caso de que nos enfrentemos a un escenario no nominal", expresó el experto, confiando en que el entrenamiento de años dará sus frutos en el momento decisivo.