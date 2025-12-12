El Colegio Nacional de Buenos Aires reinauguró su Aula Magna

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, aseguró que: “En este aula magna -hoy puesta en valor, conviven el pasado y el presente de manera distintiva. En cada detalle de la obra, se supo conservar el valor patrimonial que guardan estas paredes.

Aquí convive el recuerdo de Albert Einstein, quien desde este mismo lugar brindó una Conferencia Magistral sobre su Teoría de la Relatividad, con el recuerdo de nuestros premios Nobeles, dos de los cuales recorrieron estos claustros como alumnos del colegio”.

Asimismo, remarcó: "Quienes tienen y tuvieron el privilegio de pasar por el Nacional Buenos Aires, mantienen el espíritu de pertenencia que los distingue. Ese sentimiento hace que vuelvan una y otra vez y que, muy generosamente como en este caso, colaboren convirtiéndose en verdaderos benefactores”.

Por su parte, la rectora del CNBA, Valeria Bergman, destacó la importancia que tiene esta remodelación en el edificio declarado Monumento Histórico Nacional: “Cada año, en esta Aula Magna nos reunimos para celebrar los actos más importantes de nuestra vida académica. Aquí le damos la bienvenida a los ingresantes, entregamos el diploma a nuestros egresados, homenajeamos a los próceres en las fechas patrias, distinguimos a nuestros abanderados, abanderadas y escoltas, y felicitamos a las y los estudiantes olímpicos”. Y concluyó: “Al cabo de 162 años de historia de nuestro Colegio, preservar el patrimonio material es también afirmar nuestro compromiso con el legado educativo y científico de esta institución“.

Las tareas estuvieron supervisadas por el estudio especializado en intervención en el Patrimonio Turull + Capeluto arquitectos. Cada decisión buscó respetar el espacio original, incorporando al mismo tiempo actualizaciones en iluminación y en acústica, pensadas para mejorar el uso del salón por parte de los estudiantes, docentes, autoridades y la comunidad del CNBA.

Del acto también participaron referentes del ámbito político, empresarial, de la cultura, ex alumnos e invitados especiales como: los empresarios Eduardo Elsztain y Sergio Grosskopf; el ex presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio; el abogado Carlos Maslatón; el analista político Alejandro Catterberg; el filósofo Alejandro Katz, el Auditor General de la Nación, Dr. Juan Manuel Olmos; el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal; el senador Mariano Recalde; el diputado Eduardo Valdés; el legislador porteño Matías Lammens; el exdirector del Banco de la Nación, Claudio Lozano; el exintendente Martiniano Molina, el periodista Alejandro Bercovich; y directores de la Corporación Puerto Madero, entre otras personalidades.

CURIOSIDADES HISTÓRICAS DEL AULA MAGNA

En los últimos nueve meses, el Aula Magna atravesó una importante obra de conservación y restauración, que logró recuperar su valor patrimonial. Detrás de cada detalle, hubo manos expertas que investigaron, diseñaron y realizaron un trabajo de primer nivel, con respeto por la historia.

El Aula Magna del CNBA es uno de los salones de actos más representativos de la Ciudad de Buenos Aires y un emblema de la arquitectura Beaux-Arts en el país.

Se inauguró originalmente en 1919 y fue el lugar donde Albert Einstein dio su conferencia en 1925, durante su única visita a Argentina.

Alberga un órgano de concierto de 3600 tubos llegado en barco en 1928 desde Alemania por una donación del presidente Nicolás Avellaneda

Desde su origen hasta 1933, el salón de actos conectaba con la Biblioteca por medio de un arco. Un gran telón hacía de división. Ese mismo año se construyó el tabique que separa ambos espacios, para quedar como se la conoce hasta el día de hoy.