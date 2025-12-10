La UBA recibió un reconocimiento especial en los Martin Fierro

El FIC.UBA, que en 2025 celebró su tercera edición desde su creación en 2023, recibió la distinción por el impacto que tuvo en tan poco tiempo dentro del ecosistema cinematográfico. En estos años, el festival distinguió con Doctorados Honoris Causa a figuras emblemáticas como Manuel Antin, Lucrecia Martel, Alex de la Iglesia, Mirtha Legrand y Graciela Borges, entre otros referentes nacionales e internacionales.

El Director General del festival, Ricardo Alfonsín, recibió el diploma y agradeció el reconocimiento. “Este premio no hace más que darnos energía y confirmar que estamos en el buen camino, en un momento en el que necesitamos más política pública para el sector y para la educación. El FIC.UBA nació como un generador de oportunidades, principalmente dirigido a los realizadores y realizadoras que recién empiezan sus carreras. Este reconocimiento nos impulsa a continuar por este rumbo y a crecer y mejorar cada año”, expresó.

La UBA fue una de las protagonistas de la noche: además de la distinción al FIC.UBA, varios graduados de la institución recibieron premios por su labor profesional. Gastón Girod obtuvo el Martín Fierro a Mejor Dirección de Fotografía por El Eternauta; Patricia Conta fue reconocida por el Mejor Diseño de Vestuario en la misma producción; y Benjamín Ávila ganó en la categoría Mejor Dirección por "La mujer de la fila".



Los Martin Fierro de Cine y Series tuvieron al “El Eternauta” como el gran protagonista de la noche, que arrasó en el rubro series. La superproducción basada en la historieta de Hector German Oesterheld y Francisco Solano López, no sólo se quedó con el Martín Fierro de Oro a la Mejor Serie, sino que obtuvo otros premios claves como Dirección, Guion, Fotografía, Edición y Diseño de Vestuario.

En el terreno cinematográfico, la gran figura fue Natalia Oreiro, que brilló con “La mujer de la fila” y se llevó el Martín Fierro de Oro al Cine, además de consagrarse como Mejor Actriz Protagónica. Su director, Benjamín Ávila, recibió el premio a Mejor Dirección y aprovechó la ocasión para reivindicar la importancia del cine nacional “como espejo de lo que somos”.