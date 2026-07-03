Día del Locutor: ¿Por qué se celebra cada 3 de julio?

Así fue como crearon la Sociedad Argentina de Locutores (SAL). Con el correr de los años, la institución creció en cantidad de socios y filiales por todas las provincias del país. Y fue en el año 1950, cuando el Congreso Nacional de Locutores instituyó como Día Nacional del Locutor el 3 de julio.

La creación de un día de celebraciòn nacional de la profesiòn fue para reconocer valor que aportan los locutores y locutoras a la radio y televisión.

La SAL representa a nivel nacional a todos los profesionales nacionales y locales de radio y televisión, que se encuentren trabajando tanto en relación de dependencia o como independientes.