Día del Locutor: ¿Por qué se celebra cada 3 de julio?

Como todos los años, desde 1950, el 3 de julio se celebra en Argentina el Día Nacional del Locutor en homenaje a los y las profesionales que trabajan en los medios de comunicaciòn de todo el país.
Cada 3 de julio se celebra en Argentina el Día del Locutor, desde 1943, cuando se estableció este homenaje a los hombres y mujeres de todo el país que son responsables de las transmisiones de radio y televisiòn.
Esta celebraciòn recuerda el 3 de julio de 1943, cuando 21 locutores se reunieron en la redacción de lo que había sido la revista Antena (icónico semanario creado en 1931, dedicado a los medios locales y a los protagonistas del momento), en Corrientes al 800, para crear una entidad profesional que los agrupara. La junta provisoria tuvo como presidente a Pedro del Olmedo y como secretario general al recordado Roberto Galán.
Roberto Galán junto al general Juan Domingo Perón (Foto Archivo - 1956)
A ellos dos los acompañaron: Raúl Marmagno Cosentino, Ricardo Berutti, Eduardo Besnard, Ricardo Bruni, Roberto Cano, Juan Bernabé Ferreyra, Carlos Fontana, Carlos Foresti, Juan Carlos Grassi, Jorge Homar Del Río, Carlos Iglesias, Roberto Lafont, Milton Lima Mansilla, Rodolfo López Ervilha, Jaime Mas, Juan Monti, Alberto Rial, Rodolfo Torwill y Pedro Valdez.
Así fue como crearon la Sociedad Argentina de Locutores (SAL). Con el correr de los años, la institución creció en cantidad de socios y filiales por todas las provincias del país. Y fue en el año 1950, cuando el Congreso Nacional de Locutores instituyó como Día Nacional del Locutor el 3 de julio.
La creación de un día de celebraciòn nacional de la profesiòn fue para reconocer valor que aportan los locutores y locutoras a la radio y televisión.
La SAL representa a nivel nacional a todos los profesionales nacionales y locales de radio y televisión, que se encuentren trabajando tanto en relación de dependencia o como independientes.