Floppy Tesouro: "No es el Facundo Moyano que yo conocí hace años"

Facundo Moyano, Nicole Neuman, Floppy Tesouro y su marido Rodrigo Fernández Prieto.

Pero aclaró que después de separarse, el contacto se cortó “Cuando me divorcié, no lo vi más. Quizás, si lo cruzo, tengo la mejor. No sé. Cuando hay un divorcio puede pasar que tomen o no partido y, este vínculo era más social. Lo dejé de cruzar porque no era un amigo de la mesa chica”.

Facundo Moyano fue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género tras un episodio ocurrido en la madrugada en el barrio de Belgrano. Él aseguró que su pareja sufrió un paro cardíaco, que le practicó maniobras de reanimación y negó haber consumido drogas, asegurando que no es el hombre que aparece corriendo detrás de ella en algunos de los videos.