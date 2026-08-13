Floppy Tesouro: "No es el Facundo Moyano que yo conocí hace años"

En una entrevista televisiva, la modelo recordó los años en las que llegó a tener un vínculo estrecho con el sindicalista.
Durante una entrevista al programa "Primicias Ya" de América TV, la modelo y actriz Floppy Tesouro se refirió al sindicalista y exdiputado Facundo Moyano en el marco del escandaloso episodio que protagonizó días atrás -en la vía pública- con su actual pareja, la modelo e influencer Candela Arizaga.
La ex Miss Reef 2007, llegó a frecuentar el mismo círculo social que el exlegislador hace varios años, aseguró que la persona que conoció entonces no se parece a la que hoy aparece involucrada en el escándalo “Me sorprendió; no era el Facundo que conocí hace muchos años. Cuando venía a mi casa, íbamos a cenas y demás, era otra persona. En años, la gente puede cambiar, no pongo las manos en el fuego por nadie en absoluto, sólo por mí y mi familia. Después, dejás de ver a la gente y no sé en qué andaba ahora”.
Durnate la entrevista en el programa que conducen los periodistas Marina Calabró y Luis Ventura, Floppy Tesouro explicó que conoció a Moyano a través del empresario Rodrigo Fernández Prieto -padre de su hija- con quien estuvo casada entre el 2017 y el 2020, época en la que el dirigente sindical tenía “mucha vida social” y se movía cerca del mundo del espectáculo “Lo conocí socialmente en medios del ambiente artístico, donde siempre hay gente del medio, y él tenía buena relación con el papá de mi hija. Siempre fuimos muy amigueros, venía gente a casa y él era uno de ellos”.
Floppy Tesouro recordó que Facundo Moyano asistió a su casamiento en 2017 acompañado por la modelo Nicole Neumann, era su pareja en aquel momento, “Él tenía muy buena relación con Rodrigo y se armó un buen vínculo donde lo conocía” destacó.
Pero aclaró que después de separarse, el contacto se cortó “Cuando me divorcié, no lo vi más. Quizás, si lo cruzo, tengo la mejor. No sé. Cuando hay un divorcio puede pasar que tomen o no partido y, este vínculo era más social. Lo dejé de cruzar porque no era un amigo de la mesa chica”.
Facundo Moyano fue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género tras un episodio ocurrido en la madrugada en el barrio de Belgrano. Él aseguró que su pareja sufrió un paro cardíaco, que le practicó maniobras de reanimación y negó haber consumido drogas, asegurando que no es el hombre que aparece corriendo detrás de ella en algunos de los videos.
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