Día de la Escarapela: por qué se conmemora hoy

Este símbolo nacional fue creado en 1812 por solicitud de Manuel Belgrano, como distintivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La escarapela es uno de los emblemas patrios más representativos de la Argentina y suele llevarse sobre el lado izquierdo del pecho en distintas fechas conmemorativas, entre ellas este 18 de mayo, jornada en la que se celebra oficialmente su día.
Este símbolo nacional fue impulsado en 1812 por Manuel Belgrano durante el período del Primer Triunvirato. La intención era unificar los colores utilizados por las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, diferenciarse de los ejércitos enemigos y fortalecer el sentimiento de unidad entre los patriotas.
Muchos años después, en 1935, el Consejo Nacional de Educación estableció el 18 de mayo como el Día de la Escarapela, al considerarla uno de los símbolos más importantes de la identidad argentina. Además de esa fecha, su uso también se extiende durante toda la Semana de Mayo, que culmina el 25 de mayo, así como en otras celebraciones patrias como el Día de la Bandera, el 20 de junio, y el Día de la Independencia, el 9 de julio.
La conmemoración busca mantener vivos los ideales y valores vinculados al nacimiento de la Nación. A más de dos siglos de su creación, la escarapela continúa siendo una insignia de pertenencia, unión y orgullo para los argentinos.
La historia de este símbolo patrio comenzó el 13 de febrero de 1812, cuando Belgrano solicitó oficialmente la creación de una escarapela nacional. Hasta ese momento, cada cuerpo militar utilizaba distintivos diferentes, lo que generaba confusión entre las tropas.
Días más tarde, el 18 de febrero, el Triunvirato conformado por Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Chiclana aprobó el uso de la escarapela blanca y celeste para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los colores estaban inspirados en la tradición borbónica vinculada al rey Fernando VII de España.
Existen distintas teorías sobre el origen de esos colores. Una de ellas sostiene que fueron utilizados por primera vez durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807 por milicias urbanas rioplatenses, y que luego comenzaron a identificarse con el movimiento criollo.
Otra versión señala que la escarapela habría aparecido en mayo de 1810, cuando un grupo de damas porteñas acudió a entrevistarse con Cornelio Saavedra, por entonces jefe del Regimiento de Patricios, utilizando cintas celestes y blancas como distintivo.
Finalmente, en 1951, el Día de la Escarapela quedó incorporado oficialmente al calendario escolar argentino, consolidando su relevancia dentro de las fechas patrias nacionales.