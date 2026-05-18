Día de la Escarapela: por qué se conmemora hoy

La historia de este símbolo patrio comenzó el 13 de febrero de 1812, cuando Belgrano solicitó oficialmente la creación de una escarapela nacional. Hasta ese momento, cada cuerpo militar utilizaba distintivos diferentes, lo que generaba confusión entre las tropas.

Días más tarde, el 18 de febrero, el Triunvirato conformado por Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Chiclana aprobó el uso de la escarapela blanca y celeste para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los colores estaban inspirados en la tradición borbónica vinculada al rey Fernando VII de España.

image.png La Escarapela, el primer símbolo patrio

Existen distintas teorías sobre el origen de esos colores. Una de ellas sostiene que fueron utilizados por primera vez durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807 por milicias urbanas rioplatenses, y que luego comenzaron a identificarse con el movimiento criollo.

Otra versión señala que la escarapela habría aparecido en mayo de 1810, cuando un grupo de damas porteñas acudió a entrevistarse con Cornelio Saavedra, por entonces jefe del Regimiento de Patricios, utilizando cintas celestes y blancas como distintivo.

Finalmente, en 1951, el Día de la Escarapela quedó incorporado oficialmente al calendario escolar argentino, consolidando su relevancia dentro de las fechas patrias nacionales.