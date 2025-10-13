Hoy se celebra en Argentina el Día del Psicólogo

Con mas de 128.000 licenciados en esta especialidad, la Argentina es uno de los países con mayor cantidad de psicólogos por habitantes.

A partir de una propuesta de la Confederación de Psicólogos de República Argentina (COPRA), entre los días 11 y 13 de octubre de 1974 se llevó a cabo en la provincia de Córdoba el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología.

El 13 de octubre de ese año se estableció el Día Nacional del Psicólogo, como modo de reivindicar esa lucha, frente a la disposición del entonces ministro de Salud de la Nación, que había propuesto el SNIS (Servicio Nacional Integral de Salud), un proyecto que reconocía en el ámbito de la salud a los médicos, enfermeros, kinesiólogos y fonoaudiólogos, entre otros; no así a los psicólogos

Años más tarde, en 1977, la COPRA se transformó en la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), la cual continúa en vigencia hasta el día de hoy.

En su portal web se observa que el objetivo principal de esta institución es el de “lograr la inserción de la psicología en todos los órdenes de la vida cotidiana en un estado de derecho”.

Para esto, se apuesta a “promover una mejor calidad de vida de la población” mediante el ejercicio profesional de todos los psicólogos de la nación.

Los antecedentes en Argentina

En San Miguel de Tucumán se había realizado el primer Congreso Argentino de Psicología en 1954, en el que se promovía la creación de la carrera de psicología, poco tiempo después dio comienzo el proceso de profesionalización y se crearon las nuevas carreras en forma progresiva:

1955 en la Universidad Nacional de Rosario

1957 en la Universidad de Buenos Aires

1958 en las universidades nacionales de Córdoba, San Luis y La Plata

1959 en la Universidad Nacional de Tucumán

1966 en la Universidad Nacional de Mar del Plata

Más de 128.000 licenciados en Psicología

Actualmente se estima que hay unos 128.000 licenciados en psicología en Argentina. Así, el país es uno de los que posee mayor número de profesionales por habitante.

La mayoría de los egresados proviene de universidades públicas, como las de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Sin embargo, en los últimos años hubo un aumento en la cantidad de instituciones privadas que ofrecen carreras de psicología.

En la Argentina, más del 75% de los psicólogos se dedica a la actividad clínica, con formación psicoanalítica como enfoque dominante. Y también existen otras corrientes y terapias, como las cognitivas, sistémicas, tratamientos focales y breves, que están ganando cada vez más aceptación.