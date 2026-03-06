El Banco Central ya compró más de USD 3.000 millones en 2026

La entidad cerró la semana con su 43ª jornada consecutiva con saldo positivo en el mercado de cambios. Este viernes adquirió USD 40 millones y llevó el total acumulado desde comienzos de año a USD 3.003 millones.

De acuerdo con los datos oficiales, las compras se distribuyen entre USD 1.134 millones en enero, USD 1.555 millones durante febrero y USD 291 millones en los primeros días de marzo. Solo en el segundo mes del año se registró el mayor volumen de adquisiciones de divisas.

La estrategia forma parte de la denominada “fase 4” del programa monetario que el Banco Central puso en marcha hacia fines de 2025, con el objetivo de fortalecer el nivel de reservas internacionales y consolidar la estabilidad cambiaria durante este año.

Dentro de ese esquema, el organismo estableció una meta de compras de divisas de al menos USD 10.000 millones para 2026, con la posibilidad de ampliarla hasta los USD 17.000 millones si las condiciones del mercado -en particular la demanda de pesos y la oferta de dólares- lo permiten.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó que el ritmo de acumulación dependerá de esos factores, aunque destacó que el volumen adquirido hasta el momento ubica al organismo por delante del cronograma inicial.

Reservas y dinámica monetaria

Las compras de divisas se realizan mediante la emisión de pesos que amplían la base monetaria. Posteriormente, parte de ese excedente es absorbido por el Tesoro a través de colocaciones de deuda en el mercado local.

En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía optó por mantener estable la circulación de dinero con el objetivo de evitar presiones inflacionarias derivadas de la expansión monetaria.

Para limitar el impacto de su intervención en el mercado, el Banco Central también fijó un tope diario para las compras equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Además, habilitó acuerdos directos con empresas e instituciones para realizar operaciones por fuera del mercado mayorista.

Al cierre del quinto día hábil de marzo, las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.004 millones, lo que implicó una suba diaria de USD 179 millones. Parte de ese incremento respondió al aumento del precio del oro, cuya cotización superó los USD 5.100 por onza.

Semanas atrás, el stock de reservas había alcanzado los USD 46.905 millones, el nivel más alto desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei y el mayor registro en aproximadamente seis años.

Sin embargo, distintos factores inciden sobre el saldo final, entre ellos los pagos de deuda externa y las variaciones en el valor de los activos que integran las reservas.

A comienzos de esta semana, por ejemplo, el Banco Central desembolsó USD 1.004 millones para cancelar Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), un instrumento creado para resolver deudas comerciales externas mediante títulos denominados en dólares bajo legislación argentina.

Ingreso de divisas y financiamiento

El flujo de dólares que permitió sostener las compras del Central provino principalmente de la liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial y del acceso al financiamiento externo por parte de empresas y provincias.

Según estimaciones oficiales, desde las elecciones legislativas de octubre de 2025 el volumen de emisiones de obligaciones negociables corporativas y bonos provinciales superó los USD 11.000 millones.

Además, la dinámica de acumulación de reservas también se ve influida por las necesidades de financiamiento del Tesoro. En varios casos, el Gobierno recurre al Banco Central para adquirir dólares con los que luego afronta vencimientos de deuda externa, lo que impacta en el saldo neto de divisas.

El dólar volvió a subir

En paralelo, el dólar registró su segunda semana consecutiva de subas y alcanzó el valor más alto en los últimos treinta días.

Con un volumen operado de USD 425,3 millones en el segmento mayorista, la divisa avanzó nueve pesos (0,6%) y cerró en $1.416, el nivel más elevado desde el 9 de febrero.

Durante la primera semana de marzo el dólar mayorista acumuló un incremento de $19, equivalente al 1,4%. Aun así, en lo que va de 2026 mantiene una caída de $39, cercana al 2,7%.

Dentro del esquema cambiario vigente, el Banco Central estableció un límite superior de la banda de flotación en $1.617,50. De este modo, el tipo de cambio oficial permanece todavía $201,50 -o un 14,2%- por debajo de ese techo.