El Gobierno avanza en su plan de privatizaciones y apunta a cuatro empresas públicas

La apertura de ofertas por el 90% del paquete accionario de AySA será el próximo 15 de septiembre.

Por el momento, trascendió que varios nombres están interesados en contar con semejante activo. Aparecen Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. Filiberti realizaría una propuesta con Rowing, la constructora de Walter Román. También podría hacerse cargo de las acciones el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas.

El tren Belgrano Cargas es otra que está en mira del gobierno nacional: días atrás se lanzó la licitación para concesionar 7.594 kilómetros de vías. El desafío oficial será obtener un oferente que acepte una concesión por 50 años, una inversión cercana a los US$1.000 millones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Todo bajo una cláusula que impide involucrarse a empresas extranjeras que sean controladas por estados.

La licitación contempla que las empresas podrán realizar consultas hasta el 28 de octubre y tendrán plazo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59. Y comprende la concesión de las vías y los inmuebles aledaños de las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza.

La privatización del ferrocarril Belgrano Cargas es otra de las prioridades del gobierno nacional.

En el mapa de privatización del gobierno también figura Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y asistencia en tierra en los aeropuertos. Las autoridades se encuentran puliendo desde 2025 el proceso de licitación y, actualmente, trabajan un segundo llamado antes de que termine el año, con modalidad a definir.

Por último, está ENARSA, la firma estatal encargada de la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica. En este 2026, se convocará a licitación de las termoeléctricas Belgrano y San Martín.

* Con información de la Agencia Noticias Argentinas