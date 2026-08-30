El Gobierno avanza en su plan de privatizaciones y apunta a cuatro empresas públicas

La administración de Javier Milei buscará concesionarlas antes del primer semestre de 2027. Entre las prioridades aparecen AySA y el ferrocarril Belgrano Cargas.
El Gobierno cuenta con una hoja de ruta precisa para privatizar una serie de empresas públicas. La administración libertaria apuesta a lograrlo antes del primer semestre de 2027, busca de achicar aún más el peso del Estado.
Detrás de este objetivo trabajan el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas que conduce el abogado Diego Chaher y las conducciones de cada firma.
La prioridad la tiene AySA, con expectativas al por mayor de acuerdo a los cálculos que hacen en el Ejecutivo de Javier Milei. La apertura de ofertas por el 90% del paquete accionario de la empresa que se encarga de brindar los servicios de agua y cloacas será el 15 de septiembre próximo, en una licitación sin precio base, sin valor de referencia por lo que el oferente que realice la propuesta más jugosa se quedará con la compañía.
De todas maneras, hay una valuación que armó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) sobre el valor que tiene una empresa como AySA y toda oferta debe estar por encima de ese precio de referencia.
Por el momento, trascendió que varios nombres están interesados en contar con semejante activo. Aparecen Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. Filiberti realizaría una propuesta con Rowing, la constructora de Walter Román. También podría hacerse cargo de las acciones el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas.
El tren Belgrano Cargas es otra que está en mira del gobierno nacional: días atrás se lanzó la licitación para concesionar 7.594 kilómetros de vías. El desafío oficial será obtener un oferente que acepte una concesión por 50 años, una inversión cercana a los US$1.000 millones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Todo bajo una cláusula que impide involucrarse a empresas extranjeras que sean controladas por estados.
La licitación contempla que las empresas podrán realizar consultas hasta el 28 de octubre y tendrán plazo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59. Y comprende la concesión de las vías y los inmuebles aledaños de las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza.
En el mapa de privatización del gobierno también figura Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y asistencia en tierra en los aeropuertos. Las autoridades se encuentran puliendo desde 2025 el proceso de licitación y, actualmente, trabajan un segundo llamado antes de que termine el año, con modalidad a definir.
Por último, está ENARSA, la firma estatal encargada de la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica. En este 2026, se convocará a licitación de las termoeléctricas Belgrano y San Martín.
* Con información de la Agencia Noticias Argentinas