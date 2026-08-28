Prestadores de discapacidad dejarán de atender si el Gobierno no gira los fondos

Los atrasos en los pagos no afectan solamente los ingresos de los profesionales, sino que también generan dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de los espacios donde se desarrollan las terapias.

“Lo que pasó es que se interrumpió la transferencia. No sabemos si de Superintendencia a ARCA, o de ARCA a las obras sociales. A esta altura del mes deberíamos tener la mayoría de las transferencias, pero hoy tenemos cero pesos", indicó la profesional.

AUMENTOS QUE NO ALCANZAN Y NO SE EFECTIVIZAN

El último martes, el Gobierno nacional oficializó un aumento del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, a aplicar en los pagos correspondientes a a agosto.

La Resolución 2775/2026, firmada por el secretario Alejandro Alberto Vilches, tomó la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

Los trabajadores reclaman aumentos superiores, ya que durante muchos meses el Gobierno no movió ese nomenclador con lo cual los valores están muy atrasados con relación a la inflación acumulada. Y, además, que se pague.

DISCUSIÓN EN EL CONGRESO

La crisis se desarrolla además mientras el Congreso discute nuevamente la Emergencia en Discapacidad.

El miércoles, distintos bloques opositores reunieron 133 votos para intentar incorporar al debate la prórroga de la emergencia, pero no alcanzaron la mayoría especial requerida para apartarse del reglamento. Hubo 107 votos en contra y 11 abstenciones.

Tras esa votación, la oposición anunció una sesión especial para el 9 de septiembre, en la que buscará volver a tratar la emergencia y otros proyectos.

En paralelo, este jueves la Cámara de Diputados bonaerense sancionó la adhesión de la provincia a la Ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, y a la Ley 26.816, sobre empleo protegido para personas con discapacidad, en una señal de avance provincial mientras persisten los reclamos por el funcionamiento del sistema a nivel nacional.