El Gobierno avanza con un nuevo decreto para expulsar extranjeros por "discursos de odio"

“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, señaló el Ejecutivo al anunciar la normativa.

Ahora, el objetivo oficial es determinar cómo se traducirán esas disposiciones en la práctica. La reglamentación deberá precisar, entre otros aspectos, qué conductas podrán ser consideradas dentro de las categorías contempladas por el DNU y bajo qué procedimiento se podrá avanzar con una expulsión o impedir el ingreso de una persona al territorio nacional.

La iniciativa se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Javier Milei. Según el Gobierno, las expresiones que motivaron la decisión se intensificaron durante el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, principalmente a través de las redes sociales.

De esta manera, mientras continúa el análisis técnico de la reglamentación, el Ejecutivo busca completar el marco legal que le permita aplicar una de las medidas más controvertidas de su política migratoria: impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros por expresiones consideradas ofensivas o de hostilidad contra la Argentina.