El Gobierno avanza con un nuevo decreto para expulsar extranjeros por "discursos de odio"

La Casa Rosada retomó el trabajo para reglamentar el DNU 681/2026, que habilita a prohibir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra argentinos o ultrajen símbolos patrios.
El Gobierno retomó el trabajo para reglamentar el DNU 681/2026, que habilita la expulsión o prohibición de ingreso al país de extranjeros que realicen determinados mensajes de odio contra la Argentina. La nueva normativa busca establecer con precisión cómo se aplicará la medida y cuáles serán las condiciones necesarias para disponer una expulsión.
Por el momento, no existe una fecha definida para la firma del decreto reglamentario, aunque en el Ejecutivo aseguran que se reactivaron las tareas para terminar de elaborar la normativa.
El DNU ya establece como causal de prohibición de ingreso y expulsión que un extranjero “incitare o dirigiera mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino” o sus ciudadanos por razones vinculadas con la nacionalidad. También contempla a quienes “ultrajen los símbolos patrios”.
La medida fue presentada por el Gobierno como una respuesta a las que definió como “recientes manifestaciones de hostilidad” contra la Argentina y sus ciudadanos. En los fundamentos del decreto, la Casa Rosada sostuvo que la defensa de la Nación, de sus habitantes y de sus símbolos “no es negociable”.
“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, señaló el Ejecutivo al anunciar la normativa.
Ahora, el objetivo oficial es determinar cómo se traducirán esas disposiciones en la práctica. La reglamentación deberá precisar, entre otros aspectos, qué conductas podrán ser consideradas dentro de las categorías contempladas por el DNU y bajo qué procedimiento se podrá avanzar con una expulsión o impedir el ingreso de una persona al territorio nacional.
La iniciativa se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Javier Milei. Según el Gobierno, las expresiones que motivaron la decisión se intensificaron durante el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, principalmente a través de las redes sociales.
De esta manera, mientras continúa el análisis técnico de la reglamentación, el Ejecutivo busca completar el marco legal que le permita aplicar una de las medidas más controvertidas de su política migratoria: impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros por expresiones consideradas ofensivas o de hostilidad contra la Argentina.
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