Salario mínimo: la CGT y las CTA se fueron de la reunión y el Gobierno fijará el aumento

La propuesta empresarial fue rechazada por los representantes sindicales. Jorge Sola, uno de los cotitulares de la CGT, cuestionó el monto planteado y afirmó: “Lo que ofrecieron no alcanza ni para un kilo de pan”.

Cristian Jerónimo, también integrante de la conducción de la central obrera, sostuvo por su parte: “Nos ofrecieron 468 mil pesos recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar, no vamos a ir al plenario y no van a tener quórum”.

El reclamo por la reunión presencial

El conflicto no estuvo relacionado solamente con los montos discutidos. Las centrales sindicales cuestionaron que la reunión plenaria se realizara de manera virtual y reclamaron recuperar la modalidad presencial, algo que fue rechazado por el Gobierno, indicaron participantes del encuentro.

Desde la CGT señalaron que la decisión de Trabajo incumple, según su interpretación, el mandato de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de promover el diálogo tripartito entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

Antes de retirarse, los dirigentes gremiales también reclamaron que se reactiven otras comisiones del Consejo vinculadas con Formación Profesional, Empleo y Productividad.

Sola sostuvo que esos espacios son necesarios para analizar la situación del mercado laboral y afirmó que el Gobierno está evitando una mesa de diálogo entre las partes.

Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron la decisión sindical de abandonar el encuentro. Fuentes oficiales sostuvieron que los dirigentes habían concurrido para generar un conflicto alrededor de la presencialidad. “Nosotros queremos evitar el show para poder hablar civilizadamente y para contribuir a la paz social”, señalaron.

La misma fuente defendió la posibilidad de mantener las reuniones de manera virtual y remarcó que los encuentros quedan registrados. Según explicaron, esa modalidad permitiría contar con una constancia de lo expresado durante las negociaciones.

Tras el fracaso de la reunión, la CGT y las CTA anticiparon que recurrirán nuevamente a la Organización Internacional del Trabajo.

Sola indicó que buscarán que el organismo internacional intervenga y que se conforme una comisión técnica para evaluar la situación. La presentación se produce mientras el Gobierno debe informar antes del 1° de septiembre sobre la existencia de un ámbito de diálogo tripartito, luego de un reclamo sindical presentado ante la OIT en junio.