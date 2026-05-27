El secretario de Agricultura pidió aplausos en un acto del campo y más apoyo a las medidas oficiales

El secretario insistió en que el sector agropecuario debe acompañar el cambio de rumbo económico impulsado por la Casa Rosada. “Cambiemos el ánimo, nosotros, los sembradores, los empresarios, porque si no, no vamos a cambiar”, expresó ante los asistentes.

Durante su intervención, Iraeta repasó la relación histórica entre el Estado y el campo y aseguró que durante años se construyó una imagen negativa sobre los productores rurales. Según afirmó, distintos gobiernos utilizaron al agro como fuente de financiamiento y promovieron un relato que convirtió al sector en “el malo de la película”.

congreso-maizar- Congreso Maizar 2026 realizado en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, destacó las políticas oficiales vinculadas a la reducción de impuestos, la eliminación de restricciones para exportar y la promoción de desarrollos biotecnológicos. “Todo lo que está tratando de hacer el Gobierno para ayudar al sector privado y especialmente al agro, está ocurriendo”, remarcó.

El funcionario también reconoció el desgaste que le provoca el cargo y apuntó contra las críticas de productores en redes sociales. “Leés un tuit de un productor que está del mismo lado que estaba yo hace veinte años y te dan ganas de agarrar el sulky a patadas”, dijo.

El episodio reflejó el clima de tensión que persiste entre el Gobierno y parte del sector agropecuario, pese a las recientes medidas anunciadas por el Ministerio de Economía. Durante el Congreso Maizar, productores volvieron a reclamar una aceleración en la baja de retenciones y advirtieron sobre la pérdida de competitividad del sector.