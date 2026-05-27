El secretario de Agricultura pidió aplausos en un acto del campo y más apoyo a las medidas oficiales

Sergio Iraeta cuestionó las críticas de productores tras el anuncio de la baja de retenciones y defendió la política agropecuaria del Gobierno durante el Congreso Maizar.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, protagonizó un momento de tensión durante el Congreso Maizar al pedir aplausos en medio de su discurso y reclamar mayor respaldo del sector agropecuario a las medidas impulsadas por el Gobierno nacional.
“Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano”, afirmó el funcionario ante empresarios y productores rurales.
Iraeta también pidió aplausos en medio de su exposición al advertir la escasa reacción del auditorio. “Empezá a aplaudir, así aplaude alguien”, lanzó desde el escenario durante el encuentro realizado en la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto marcado por los reclamos del campo por la presión impositiva y las retenciones.
Iraeta defendió las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei y cuestionó la falta de reconocimiento hacia las recientes rebajas impositivas. “Bajaste la retención hace tres días y es como si no hubieras hecho nada”, sostuvo durante su discurso.
El secretario insistió en que el sector agropecuario debe acompañar el cambio de rumbo económico impulsado por la Casa Rosada. “Cambiemos el ánimo, nosotros, los sembradores, los empresarios, porque si no, no vamos a cambiar”, expresó ante los asistentes.
Durante su intervención, Iraeta repasó la relación histórica entre el Estado y el campo y aseguró que durante años se construyó una imagen negativa sobre los productores rurales. Según afirmó, distintos gobiernos utilizaron al agro como fuente de financiamiento y promovieron un relato que convirtió al sector en “el malo de la película”.
En ese marco, destacó las políticas oficiales vinculadas a la reducción de impuestos, la eliminación de restricciones para exportar y la promoción de desarrollos biotecnológicos. “Todo lo que está tratando de hacer el Gobierno para ayudar al sector privado y especialmente al agro, está ocurriendo”, remarcó.
El funcionario también reconoció el desgaste que le provoca el cargo y apuntó contra las críticas de productores en redes sociales. “Leés un tuit de un productor que está del mismo lado que estaba yo hace veinte años y te dan ganas de agarrar el sulky a patadas”, dijo.
El episodio reflejó el clima de tensión que persiste entre el Gobierno y parte del sector agropecuario, pese a las recientes medidas anunciadas por el Ministerio de Economía. Durante el Congreso Maizar, productores volvieron a reclamar una aceleración en la baja de retenciones y advirtieron sobre la pérdida de competitividad del sector.