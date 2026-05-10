El Tren Roca no funciona este domingo en dos ramales claves: cuándo volverá a circular

Los servicios Constitución-La Plata y Constitución-Bosques vía Quilmes estarán interrumpidos en el cierre del fin de semana. Se debe a obras de renovación en las vías. Mirá cuándo se restablecerán ambos ramales.

Miles de pasajeros del Tren Roca tendrán que reorganizar sus viajes este domingo 10 de mayo, debido a una interrupción programada en dos ramales claves de la línea. La medida, confirmada por Trenes Argentinos, responde a obras de renovación de vías en el sur del conurbano bonaerense.

De acuerdo con lo informado por la operadora ferroviaria, las interrupciones se llevarán a cabo durante toda la jornada. El servicio se restablecerá con normalidad el lunes 11 de mayo, desde las primeras formaciones del día.

Los ramales afectados por las obras son Constitución–La Plata y Constitución–Bosques vía Quilmes, que permanecerán sin funcionamiento mientras duren los trabajos. En cambio, los servicios hacia Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley circularán con sus horarios habituales de domingo.

El tren Roca pudo retomar el mismo domingo su servicio.
Gran cantidad de pasajeros se verán afectados por la interrupción del servicio en dos ramales del Tren Roca.

Gran cantidad de pasajeros se verán afectados por la interrupción del servicio en dos ramales del Tren Roca.

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Los trabajos se desarrollarán entre las estaciones Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y Sarandí, donde trabajarán maquinarias pesadas, trenes operativos y equipos especializados para reacondicionar la infraestructura ferroviaria. Desde Trenes Argentinos explicaron que será necesario suspender temporalmente el sistema de alimentación eléctrica aérea para ejecutar las tareas, lo que impedirá la circulación normal de los trenes.

Ante esta situación, la empresa recomendó a los usuarios prever alternativas de transporte y mantenerse informados a través de los canales oficiales y la aplicación móvil de Trenes Argentinos.

Tren Roca: las obras que se realizarán este domingo

  • Reemplazo de 24 barras de riel de 18 metros
  • Soldaduras aluminotérmicas
  • Regulación de luces
  • Tratamiento de fijaciones
  • Nivelación y alineación de vías

Asimismo, los servicios diésel del Tren Roca que conectan Ezeiza con Cañuelas seguirán sin detenerse en la estación Carlos Spegazzini, hasta este domingo inclusive. La medida, según informaron desde Trenes Argentinos, se debe a los trabajos de renovación en uno de sus andenes.

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