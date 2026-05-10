El Tren Roca no funciona este domingo en dos ramales claves: cuándo volverá a circular

Los trabajos se desarrollarán entre las estaciones Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y Sarandí, donde trabajarán maquinarias pesadas, trenes operativos y equipos especializados para reacondicionar la infraestructura ferroviaria. Desde Trenes Argentinos explicaron que será necesario suspender temporalmente el sistema de alimentación eléctrica aérea para ejecutar las tareas, lo que impedirá la circulación normal de los trenes.

Ante esta situación, la empresa recomendó a los usuarios prever alternativas de transporte y mantenerse informados a través de los canales oficiales y la aplicación móvil de Trenes Argentinos.

Tren Roca: las obras que se realizarán este domingo

Reemplazo de 24 barras de riel de 18 metros

Soldaduras aluminotérmicas

Regulación de luces

Tratamiento de fijaciones

Nivelación y alineación de vías

Asimismo, los servicios diésel del Tren Roca que conectan Ezeiza con Cañuelas seguirán sin detenerse en la estación Carlos Spegazzini, hasta este domingo inclusive. La medida, según informaron desde Trenes Argentinos, se debe a los trabajos de renovación en uno de sus andenes.