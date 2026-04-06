Alerta en el Tren Roca: un hombre armado tomó de rehén a una pasajera y fue detenido

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El agresor fue identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años, y no presentaría lesiones visibles, según fuentes policiales. Por su amenaza de detonar una granada, fue necesaria la presencia en el operativo de la División de Explosivos de Lanús y la PFA, además de un grupo de peritos.

Mientras se llevaba a cabo el operativo en Temperley, el resto de los trenes de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques quedaron detenidos en distintos puntos del recorrido. Eso llevó a que varios pasajeros descendieran antes de llegar a destino, en estaciones como Turdera o Llavallol.

Después de concluida la intervención de los efectivos, las formaciones volvieron a circular hacia Constitución y el sur del conurbano bonaerense. La normalización del servicio, dijeron desde Trenes Argentinos, será progresiva, por que lo podría haber demoras y cancelaciones.