Alerta en el Tren Roca: un hombre armado tomó de rehén a una pasajera y fue detenido

Ocurrió en la estación de Temperley, donde el atacante se negó a ser identificado por la Policía y hasta amenazó con detonar una granada. Al final, cesó en su actitud y quedó arrestado.
Un hombre armado se subió este lunes a una formación del tren Roca en la estación de Temperley, tomó de rehén a una pasajera y amenazó con detonar una granada, lo que provocó la interrupción del servicio en los ramales de Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques.
El hecho comenzó pasadas las 15, cuando el atacante se negó a ser identificado por personal de la Policía Federal en el andén 2, se atrincheró en el último vagón y amenazó a la víctima. Alrededor de las 16.20, cesó en su actitud y quedó detenido.
Durante más de una hora, la actitud del agresor obligó a que evacuaran la formación y efectivos de la Policía Federal y Bonaerense desplegaran un operativo de emergencia en la estación de Temperley. El hombre no sólo amenazaba a la mujer, sino que también mostraba un arma de fuego.
Una vez que la víctima fue puesta a resguardo, el atacante amenazó con detonar una granada y continuó atrincherado mientras negociaba con los policías. Al cabo, decidió entregar el arma calibre .22 y quedó detenido en el lugar.
El agresor fue identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años, y no presentaría lesiones visibles, según fuentes policiales. Por su amenaza de detonar una granada, fue necesaria la presencia en el operativo de la División de Explosivos de Lanús y la PFA, además de un grupo de peritos.
Mientras se llevaba a cabo el operativo en Temperley, el resto de los trenes de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques quedaron detenidos en distintos puntos del recorrido. Eso llevó a que varios pasajeros descendieran antes de llegar a destino, en estaciones como Turdera o Llavallol.
Después de concluida la intervención de los efectivos, las formaciones volvieron a circular hacia Constitución y el sur del conurbano bonaerense. La normalización del servicio, dijeron desde Trenes Argentinos, será progresiva, por que lo podría haber demoras y cancelaciones.
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