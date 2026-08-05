Ya está en Argentina la BMW X1 Efficient nafta

Luego del éxito comercial de la versiòn diesel, la nueva X1 sDrive18i Efficient con motor naftero se incorpora al porfolio como la SAV más accesible de BMW en la Argentina.
Tras la llegada de las de la X1 sDrive20d Efficient, BMW comunicó este miércoles el lanzamiento en Argentina de la versión sDrive18i Efficient con motor naftero, que es la alternativa diesel como la SAV más accesible de la marca en la Argentina.
Equipada con el eficiente motor BMW TwinPower Turbo de 1.5 litros y tres cilindros (156 CV y 230 Nm.) con transmisión Steptronic de doble embrague y siete velocidades, la nueva X1 sDrive18i Efficient se comercializa con un atractivo precio de USD 48.500 y ofrece un equipamiento interior y exterior superior, al incluir, entre otros, los detalles estéticos del paquete xLine y llantas de 18 pulgadas.
En materia de confort y seguridad, la nueva versión posee pantalla BMW Curved Display con tablero de 10,25” y display central táctil de 10,7”, paquete Parking Assistant (con asistentes de estacionamiento y de reversa, y cámara trasera con visión panorámica), advertencia de salida de trayecto con retorno y aviso de colisión frontal con función de frenada; climatizador automático bizona con salidas de ventilación traseras, modos de conducción personalizables, sistema de iluminación interior y exterior, portón trasero con accionamiento eléctrico y el paquete de servicios gratuitos BMW ConnectedDrive (que permite, entre otras cosas, navegar en línea, realizar llamadas de emergencia y controlar funciones del vehículo a través de un smartphone).
Con la llegada de la nueva variante sDrive18i Efficient -producida en la planta BMW Group Regensburg de Alemania (al igual que el resto de las versiones)-; el porfolio vigente y con disponibilidad inmediata de la BMW X1 queda conformado de la siguiente manera:
BMW X1 sDrive18i Efficient, USD 48.500.
BMW X1 sDrive18i Comfort, USD 54.900.
BMW X1 xDrive20i xLine, USD 71.900.
BMW X1 xDrive25e xLine, USD 75.900.
Todas las unidades cuenta con el respaldo de BMW Group Argentina y garantía de 3 años o 200.000 kilómetros.
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