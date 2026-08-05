Ya está en Argentina la BMW X1 Efficient nafta

En materia de confort y seguridad, la nueva versión posee pantalla BMW Curved Display con tablero de 10,25” y display central táctil de 10,7”, paquete Parking Assistant (con asistentes de estacionamiento y de reversa, y cámara trasera con visión panorámica), advertencia de salida de trayecto con retorno y aviso de colisión frontal con función de frenada; climatizador automático bizona con salidas de ventilación traseras, modos de conducción personalizables, sistema de iluminación interior y exterior, portón trasero con accionamiento eléctrico y el paquete de servicios gratuitos BMW ConnectedDrive (que permite, entre otras cosas, navegar en línea, realizar llamadas de emergencia y controlar funciones del vehículo a través de un smartphone).