Ya llegó a la Argentina la BMW F 450 GS

Cuatro versiones

Disponible inicialmente con cuatro versiones, la gama en Argentina arranca con la variante denominada F 450 GS Cosmic, que por USD 14.600 ofrece un extenso equipamiento de serie: faros y luces LED, pantalla TFT de 6,5 pulgadas con conectividad y gran variedad de modos de información, manetas y palancas ajustables, puños calefactables, puerto de carga USB-C, manillar de aluminio, frenos a disco (delantero: flotante, de 310 mm. con pinza Brembo de cuatro pistones; trasero: simple, de 240 mm.), modos de conducción “Rain”, "Road" y "Enduro", ABS Pro (con sensor de inclinación), control dinámico de tracción (DTC), control dinámico de freno (DBC, que evita el accionamiento involuntario del acelerador al frenar), embrague antirrebote, luz de freno dinámica y luz de conducción diurna, entre otros.

En el siguiente escalón se encuentra la opción Exclusive, que mantiene la decoración Cosmic Black pero incorpora Shift Assistant Pro, modos de conducción Pro (con Enduro Pro), protector de puños en negro, cubre cárter, pedalines offroad y parabrisas, por un precio de USD 14.800.

La F 450 GS Sport, siguiente en la gama ascendente de versiones, se comercializa por USD 15.100 y se diferencia por su terminación Racing Red y la suspensión deportiva, que adopta ajustes de compresión y rebote en el eje delantero.

Por último, en el tope de la gama (que abarca garantía de tres años sin límite de kilometraje para todas las variantes) se posiciona la clásica versión Trophy, con parabrisas Rallye (tintado), cubre cárter de aluminio, protectores de puño en blanco y el Easy Ride Clutch (ERC), por un precio de USD 15.600.

BMW destacó en un comunicado que "con la llegada de la BMW F 450 GS, BMW Motorrad ofrece una opción premium para el creciente segmento de cilindrada media, con el objetivo de ofrecer la mejor opción para un público amplio de motociclistas que valora la tecnología de vanguardia y la máxima versatilidad para realizar viajes o disfrutar de una moto ágil y ligera para la movilidad diaria"