España: cómo se encuentra el torero que sufrió una cornada en el recto

Embed ÚLTIMA HORA | Cogida de Morante en su segundo toro en La Maestranza



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El desgarro de 10 centímetros que le produjo el asta del toro hizo que tuviera que ser atendido inmediatamente en las instalaciones sanitarias de la plaza de toros, para después ser trasladado al hospital, donde se le practicó una cirugía para reconstruir la pared rectal y el esfínter.

Durante los primeros días no pudo dormir, debido al dolor que sufre, y tampoco pudo comer, en parte por la falta de apetito y porque se le está suministrando nutrición intravenosa a través de un catéter.

El próximo compromiso que figura en la agenda de Morante es el 10 de mayo en Valladolid, junto a Roca Rey y Juan Ortega. Sus siguientes citas, el 15 y 16 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), ya habían agotado todas las localidades.