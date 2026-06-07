El Papa León XIV ofreció una misa para más de un millón de personas en Madrid

El Santo Padre encabezó la procesión por la festividad del Corpus Christi en la plaza de Cibeles. Fue el acto más multitudinario de la visita que lleva adelante en España.
Más de un millón de personas asistieron este domingo a la misa del Papa León XIV en la plaza de Cibeles, de Madrid, según los cálculos de los organizadores, para participar en el acto más multitudinario de su visita a España.
El Sumo Pontífice llegó a la plaza de Cibeles poco antes de las 10 hora local, tras un recorrido en papamóvil por varias calles de Madrid para presidir la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi. Los reyes de España, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fueron parte de las autoridades que recibieron al Papa en su arribo a la misa de Cibeles.
La primera celebración eucarística del Papa León XIV en España coincidió con la Solemnidad del Corpus Christi, una festividad que, como bien recordó, “tanto en Madrid como en otras ciudades españolas no es una fiesta más del calendario litúrgico, sino un volver a las raíces de la fe para renovar el amor y la fidelidad a Dios”.
Ante miles de fieles presentes en la Plaza Cibeles y de los alrededores de la capital española, el Pontífice presidió la Santa Misa “con el corazón colmado de alegría” y posteriormente la procesión del Corpus Christi.
En su homilía, el Pontífice recordó que en España “las solemnes procesiones de este día han plasmado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español”, pero aclaró que no se trata “de una manifestación exterior”, “de una supervivencia folclórica” o “de un simple adorno estético”, sino “de la fe en la presencia del Señor Resucitado, que está vivo y sigue pasando en medio de nosotros”.
León XIV destacó que en la celebración eucarística Cristo se entrega como alimento y en la procesión sale a nuestro encuentro: “Jesús camina por las calles, atraviesa las plazas, visita nuestros barrios, habita los lugares de nuestra vida cotidiana. Él es el Dios cercano que camina con su pueblo”. Al mismo tiempo, explicó que el Cristo que pasa por las calles en la custodia es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos, los que están solos y desamparados, puntualizando que “por eso no es casual que aquí, en España, la Iglesia haya unido durante años la solemnidad del Corpus Christi con el Día de la Caridad”.
El Papa también invitó al pueblo español “a cambiar la mirada” y acoger la presencia de Cristo “que nos transforma y nos hace constructores de un mundo nuevo”. Destacó su encomienda para la España de hoy y de mañana: “que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy”.
“La religiosidad debe ser una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano”, remarcó el Santo Padre. Y añadió: “También debe ser una escuela que nos enseña la gratuidad del amor que se hace don, para que circule entre nosotros y rompa las cadenas de todo egoísmo. Y por último, una escuela de la que aprendemos que Dios es presencia real y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, sino a comprometernos personalmente en la construcción del bien común”.