El Papa León XIV ofreció una misa para más de un millón de personas en Madrid

Qué dijo el Papa León XIV en la multitudinaria misa en Madrid

Ante miles de fieles presentes en la Plaza Cibeles y de los alrededores de la capital española, el Pontífice presidió la Santa Misa “con el corazón colmado de alegría” y posteriormente la procesión del Corpus Christi.

En su homilía, el Pontífice recordó que en España “las solemnes procesiones de este día han plasmado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español”, pero aclaró que no se trata “de una manifestación exterior”, “de una supervivencia folclórica” o “de un simple adorno estético”, sino “de la fe en la presencia del Señor Resucitado, que está vivo y sigue pasando en medio de nosotros”.

León XIV destacó que en la celebración eucarística Cristo se entrega como alimento y en la procesión sale a nuestro encuentro: “Jesús camina por las calles, atraviesa las plazas, visita nuestros barrios, habita los lugares de nuestra vida cotidiana. Él es el Dios cercano que camina con su pueblo”. Al mismo tiempo, explicó que el Cristo que pasa por las calles en la custodia es el mismo que se identifica con los pobres, los abatidos, los que están solos y desamparados, puntualizando que “por eso no es casual que aquí, en España, la Iglesia haya unido durante años la solemnidad del Corpus Christi con el Día de la Caridad”.

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El Papa también invitó al pueblo español “a cambiar la mirada” y acoger la presencia de Cristo “que nos transforma y nos hace constructores de un mundo nuevo”. Destacó su encomienda para la España de hoy y de mañana: “que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy”.

“La religiosidad debe ser una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano”, remarcó el Santo Padre. Y añadió: “También debe ser una escuela que nos enseña la gratuidad del amor que se hace don, para que circule entre nosotros y rompa las cadenas de todo egoísmo. Y por último, una escuela de la que aprendemos que Dios es presencia real y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, sino a comprometernos personalmente en la construcción del bien común”.