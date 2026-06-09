EA Sports volvió a predecir al campeón del Mundial 2026 tras cuatro aciertos

La compañía responsable de FC 26 (Sucesor del FIFA) reveló el resultado de su simulación del torneo tras acertar a los campeones de 2010, 2014, 2018 y 2022.
EA Sports aseguró que España será la selección campeona del Mundial 2026 luego de realizar una simulación completa del torneo dentro de EA Sports FC 26 (conocido como el FIFA antes de que pierda la licencia). La predicción despertó atención a nivel global debido a que la compañía viene de acertar a los ganadores de las últimas cuatro Copas del Mundo antes de que se disputaran.
La simulación coloca a la selección española como la ganadora del certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Según la empresa, el resultado surge del análisis de valoraciones actualizadas de jugadores, estadísticas recientes, planteos tácticos y miles de recreaciones virtuales del campeonato.
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de EA Sports FC, donde la compañía compartió una imagen digital de futbolistas españoles celebrando el título dentro del videojuego. El mensaje recordó que la desarrolladora había anticipado correctamente a los campeones de los últimos cuatro Mundiales y aseguró que su nueva simulación vuelve a señalar a España como favorita.
La credibilidad de estos pronósticos se apoya en un antecedente poco habitual dentro de la industria de los videojuegos. Antes de Sudáfrica 2010, EA Sports proyectó la consagración de España; luego hizo lo mismo con Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en Qatar 2022. En todos los casos, las predicciones coincidieron con los resultados reales.
Para esta edición, la simulación destacó a una generación española liderada por figuras como Lamine Yamal, Pedri y Rodri, donde ombinación de juventud, experiencia y rendimiento reciente ubica a "La Roja" entre las selecciones mejor valoradas dentro del modelo estadístico utilizado por el videojuego.
El proceso detrás de estas proyecciones se volvió cada vez más sofisticado con el avance de las herramientas de análisis de datos aplicadas al deporte. Los algoritmos consideran miles de variables relacionadas con el rendimiento individual y colectivo, permitiendo recrear escenarios competitivos con un alto nivel de detalle.
La edición 2026 presentó además una particularidad. Es el primer Mundial en el que EA Sports no cuenta con una licencia oficial de la FIFA, tras el final de una relación comercial que se extendió durante décadas. Aun así, la compañía mantiene dentro de EA Sports FC modos de juego que permiten recrear competencias internacionales y ejecutar simulaciones de gran escala.
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