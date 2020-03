El maestro llegó a Hollywood con este film que sigue siendo objeto de estudio e influencia para los grandes cineastas de la actualidad. En un nuevo aniversario, recordamos su grandeza y legado

No hay libro sobre cine que no dedique unos párrafos a Rebeca, una Mujer Inolvidable(Rebecca, 1940). Esta gema que cumple sus rutilantes 80 años, no solo fue la primera película filmada en los Estados Unidos por Alfred Hitchcock y un ejemplo de cine industrial que marcó un punto de inflexión en pleno período bélico; fue también la confirmación del estrellato hollywoodense de Laurence Olivier, su protagonista masculino.