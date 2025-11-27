MasterChef Celebrity: renuncia y despedida

Tal como la propia modelo e influencer había adelantado en una entrevista al ciclo "A la Barbarossa", el motivo de su decisión radica en que necesita volver a Londres -Inglaterra- para volver a vivir junto con sus dos hijos -Olivia y Benjamín- y su pareja el jugador del Chelsea y de la Selección de Argentina campeona del mundo.

Ni bien terminó la devolución de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui de su pollo a la portuguesa con papas a la española -su último plato en "Masterchef Celebrity"-, Valentina Cervantes se dirigió al a los tres chefs y a Wanda Nara para comunicarles que se tenía que ir y en ese momento, comenzó a llorar.

"Hasta aquí llegué porque mi familia me necesita, y mis hijos más que nada, que quieren estar con su mamá y papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy" expresó Valu.

Después del desborde emocional de Valentina Cervantes, la conductora Wanda Nara le recomendó que se tranquilizara y le aseguró que las puertas de "Masterchef" y de Telefe siempre estarán abiertas para ella.

"La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble. Me llevo un montón de tips y no sabía que tenía tanto para dar en una competencia así" continuó Valu entre lágrimas.

La esposa de Enzo Fernández fue despedida por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, el chef italiano lamentó no haber podido conocerla más, pero valoró que priorice su familia por sobre otro proyecto.

"Sos una persona y madre excepcional. Masterchef pierde una gran competidora pero las puertas están abiertas porque te vas con todos los honores, ha demostrado un gran crecimiento" le dijo Damián Betular a Valentina.

Germán Martitegui elogió que Valentina se haya animado a dar un paso así en su carrera, en los medios dentro de una reality televisivo como Masterchef “A mí me presentó a la mujer de Enzo Fernández y ahora para todo el mundo sos Valu” le dijo el chef.

“El venir acá y todo fue un cambio en mí, que me haya animado fue un esfuerzo increíble” confesó la influencer antes de ser abrazada por Wanda Nara y el resto de sus compañeros.