El exabogado de Wanda Nara fue detenido acusado de estafa

Los procedimientos fueron autorizados por el Fiscal Cosme Iribarren -de la UFI de Benavídez- realizaron a raíz de la causa judicial que comenzó tras las denuncias de los damnificados María Ximena Braña, Juan Marcelo Montiel (padre del futbolista de la selección Gonzalo Montiel), la concejal de San Isidro Macarena Posee, la abogada Silvana de Leonardis, Débora Grecco y Norma Graciela Vignoni.

Uno de los operativos finalizó con el arresto del abogado y el secuestro de documentación, dispositivos de almacenamiento digital y celulares. Nicolás Payarola es investigado por los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.

Las abogadas Macarena Posse y Marcela de Leonardis -pertenecientes a un prestigioso estudio especializado en causas de familia y división de bienes-, denunciaron a Nicolás Payarola por falsificar la firma de Wanda Nara, en el contrato de honorarios.

“Macarena le dice a Wanda todo lo que necesita sobre Icardi, las nenas y que no comienzan a trabajar sin un acuerdo de representación. No cobraban honorarios, era un acuerdo. Posse le dice que, si las echan de causa injustificada, les tienen que dar esa suma de dinero” explicó el periodista Martín Candalaft en "DDM" en América TV.

“En el caso de que Wanda Nara decida revocar el patrocinio conferido a P&A y PL&A, sin justa causa, deberá abonar a las letradas durante el primer día del año calendario la suma de 600 mil dólares (15% de valor de los activos patrimoniales pretendidos) y luego de vencido este primer año, siempre en el caso de excepción aquí previsto, la suma de 800 mil dólares (20% pactado sobre el valor de los activos referidos" explicaba el documento.

Si bien la denuncia penal de Macarena Posse y Marcela de Leonardis es dirigida directamente contra Nicolás Payarola, el estudio de abogadas también le exige a Wanda Nara el monto de 600 mil dólares por el incumplimiento de contrato.