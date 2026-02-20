Aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez se casan antes de Fin de Año: "Ponen plata para..."

“Mauro Icardi tiene claro que antes de fin de año se casa”, informó Luis Ventura, conductor interino en A la tarde, el programa de América, sobre el futuro del actual jugador del Galatasaray y de la protagonista de Hija del fuego, para los próximos meses. "En marzo se resuelve el divorcio con Wanda Nara en Italia, que determina si debe o no plata, si tiene que repartir la que ganó o si cada uno tiene ya su dinero...".

"Ahí se cumple un año del momento en que blanquearon ante la justicia que estaban separados. Desde ahí Mauro y la China tienen vía libre", planteó el periodista, al aire. Para, acto seguido, advertir que eso no era todo lo que tenía para contar... “Esta no es la noticia, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quiere China? Volver a Argentina, hasta que sonó el teléfono”.

“Uno de los popes del Galatasaray pone una fortuna para que se casen en Turquía”, contó, Ventura. Habrá que ver si, con el correr de las semanas, tras conocerse la sentencia de divorcio en Italia y Argentina, la flamante pareja decide dar el gran paso gran en tierra nacional o apostar a una majestuosa celebración en el exterior.

QUÉ DIJO LA CHINA SOBRE EL POSIBLE CASAMIENTO

"Se tiene que divorciar primero (alcaró María Eugenia sobre su pareja, hoy jugador suplente del club turco). En unos meses le sale el divorcio. Estuvo a punto de casarme, y pasó algo muy loco. No era tan chica”, contó la China, meses atrás, invitada a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, que retoma sus emisiones a fines de marzo.

China mauro

"¿Para qué nos vamos a casar si después nos vamos a divorciar? Yo siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida”, confió Suárez, sobre su pensamiento en el pasado.