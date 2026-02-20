MasterChef Celebrity: cruce entre Ian Lucas y el Chino Leunis

La prueba consistió en seguir las pistas de un mapa para hallar destapadores que se encontraban escondidos a lo largo de todo el estudio donde están las cocinas del ciclo. El que encontrara alguno primero, abriera el porrón y sirviera el mejor vaso de cerveza resultaría el ganador del desafió.

Finalmente, el youtuber superó por unos segundos al conductor, y expresó exultante “¡Al fin gano algo, vamos!”. Minutos después Ian se enteró que su beneficio era poder elegir la caja de ingredientes que para cocinar con total conocimiento de las dos opciones que había disponibles y no con solo el 50% como el resto de sus compañeros.

“¿Otro beneficio quiere? Sería el colmo si le hacen cambiar su beneficio”, se quejó Leunis cuando Ian pidió algo más, después de negarse a cambiar su caja con pescados y verduras, que había elegido previamente.

Entonces Wanda Nara le explicó a Ian que iba a tener que hacer que algunos de sus compañeros de Masterchef Celebrity cambiasen de cajas, lo que provocó que tenga que cocinar pescado y verduras en vez de los cannolis “Ah, bueno, no, no” se quejó -nuevamente- el Chino.

“Hay quejas alrededor. No sé por qué si no estoy teniendo algún beneficio en realidad. Podría elegir al Chino, que no para de quejarse de mí, pero vamos a dejarlo” fue el análisis que hizo Ian, que finalmente le cambió la caja a Sofía Gonet.

Qué pasó tras la discusión de Ian y el Chino

Hace unas semanas, en varios programas de espectáculos, se habló sobre el acalorado enfrentamiento entre Ian Lucas y el Chino Leunis e incluso que podría haber llegado a mayores, pero los dos participantes de MasterChef Celebrity se ocuparon de ponerle paños fríos al tema.

“Somos amigos, tenemos buena onda, nos podemos enganchar en cualquier cuestión del momento (...) La verdad es que no pasó nada más que eso y no hay ningún rencor" explicó Leunis en diálogo con el programa "Intrusos" de América TV.

Ian y el Chino posaron juntos ante las cámaras y se expresaron cariño en un divertido posteo de Instagram, en el cual bromeaban sobre la posibilidad de agarrarse a trompadas.