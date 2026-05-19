Adrián Suar se sinceró sobre su fama de "mujeriego": "No he tenido tantas mujeres como la cantidad..."

LA INTIMIDAD DE SUAR

"Cuando estoy conociendo a alguien necesito escucharla... En mi vida he tenido muchos amores, no tantos como la gente cree... No sólo estuve muchos años casado sino que, también, estuve muchos años separado", explicó Adrián, a modo de recuento sobre su vida amorosa. "Si bien soy una persona de perfil bajo entre comillas, no me he expuesto tanto porque me he cuidado mucho, desde que me separé no tuve tantos romances. Ni siquiera romances pasajeros".

Adrián suar, nota Adrián y Rocío Robles están en pareja hace casi tres años.

"Que he tenido relaciones sexuales si, tampoco me la voy a dar... Pero no he tenido romances, son pocos los romances en mi vida. Además, hay algo que es que se estar solo, acompañado de mi soledad. Sé estar conmigo, no soy red de nadie. estoy si se arma, de ambos lados, para estar bien, para mejorar. para otra cosa, no. Yo tengo una vida divina, estoy muy bien", cerró, Suar.