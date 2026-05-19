Adrián Suar se sinceró sobre su fama de "mujeriego": "No he tenido tantas mujeres como la cantidad..."

El actor blanqueó que hay de cierto y que no detrás del "mote" de que estuvo con muchas mujeres. "No soy de regalarme tanto, me cuido. Ante todo, la imagen".
Adrián Suar habló "a calzón quitado" sobre la fama que, para muchos, cosechó y sembró a lo largo de los años: la de haber tenido muchos amores en su vida. Con franqueza, el artista contó como es su relación con el amor, en tiempos en donde disfruta a pleno de su historia con la periodista deportiva, Rocío Robles.
"He probado mucho en la intimidad, he vivido mucho, por suerte", comenzó Adrián, en un mano a mano con Moria Casán, en el marco de la presentación de la obra de teatro Sottovoce. Acto seguido, la conductora de las mañanas de El 13 quiso saber "¿sos mujeriego?, ¿te calmaste un poco?", lo que despertó posteriores confesiones de Suar.
"No he tenido tantas mujeres en mi vida como la cantidad de mujeres que me han gustado. Pero no he sido tan mujeriego, tengo más fama... Primero, y lo digo con todo amor, no puedo ir con cualquiera, me tiene que gustar algo. No tengo esa idea del hombre que me da lo mismo, no, no, nunca me pasó eso", aclaró, el gerente de contenidos de la emisora del barrio porteño de Constitución.
"No soy de regalarme tanto, me cuido. Ante todo, la imagen. El movimiento autónomo de avanzar no, no voy... Me gusta si aparece el juego de a dos. El varón que avanza y que la piba no le da ni bola, no tiene sentido, no tiene gusto a nada. Para mí, es importante siempre el humor. Lo primero que hago si alguien me gusta, la invito a comer. En ese sentido, los lugares comunes de todos", contó, el actor.
"Cuando estoy conociendo a alguien necesito escucharla... En mi vida he tenido muchos amores, no tantos como la gente cree... No sólo estuve muchos años casado sino que, también, estuve muchos años separado", explicó Adrián, a modo de recuento sobre su vida amorosa. "Si bien soy una persona de perfil bajo entre comillas, no me he expuesto tanto porque me he cuidado mucho, desde que me separé no tuve tantos romances. Ni siquiera romances pasajeros".
"Que he tenido relaciones sexuales si, tampoco me la voy a dar... Pero no he tenido romances, son pocos los romances en mi vida. Además, hay algo que es que se estar solo, acompañado de mi soledad. Sé estar conmigo, no soy red de nadie. estoy si se arma, de ambos lados, para estar bien, para mejorar. para otra cosa, no. Yo tengo una vida divina, estoy muy bien", cerró, Suar.
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