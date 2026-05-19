Durísimo discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro, tras archivarse la causa que la investigaba

La artista hizo su descargo tras recibir un galardón por La peña de morfi. "Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia".
En las últimas horas se conoció que la Justicia federal archivó la denuncia por pedofilia que se inició a partir de los dichos televisivos de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, Marley y Jey Mammon, por Pedofilia y trata de menores de edad, por falta de pruebas y fundamentos. Y Lizy hizo su descargo en tevé, al recibir el premio Martín Fierro, como programa musical de La peña de morfi.
"La Peña es un poco de familia, el asado y la música. Una familia que traté mucho de conseguir. Yo por segunda vez pude darle la oportunidad de darle una familia a un chico”, comenzó Lizy, tras recibir la estatuilla y tomar el mando del micrófono, para dar un discurso ante los presentes y los televidentes.
“Muchos de los que están acá se cagaron en eso. También probablemente quienes estén mirando. Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas, y que había videos míos viendo pornografía infantil", expuso, Tagliani, con evidente enojo, por lo que tuvo que atravesar, en el medio de un proceso de adopción de quien hoy, es su hijo.
"Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia. Estoy agradecida por haber llegado a donde llegue, de haber salido de una familia decente y estar compartiendo esto hoy con ustedes, porque de chica me críe viendo la televisión. Sin embargo, hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse”, cerró, categórica, la animadora.
La denuncia, motorizada por la ONG Madres Víctimas de Trata tras declaraciones televisivas de Canosa, señalaba la existencia de una red de trata con participación de figuras del espectáculo. Canosa ratificó sus dichos ante la Justicia y declaró en dos oportunidades, asegurando que “tomó conocimiento de la existencia de una red de trata que funcionaría desde hace años y hasta la actualidad, dedicada al reclutamiento de menores de edad a los fines de su explotación sexual”.
Sin embargo, tras meses de investigación, el fallo determinó que "se destaca que, a pesar de los esfuerzos tanto de este tribunal, como de la fiscalía y la querella, por profundizar la instrucción, se ha verificado un desamparo probatiorio evidente derivado de la incomparecencia de la mayoría de las presuntas víctimas citadas”.
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