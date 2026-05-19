Durísimo discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro, tras archivarse la causa que la investigaba

EL FALLO DE LA CAUSA QUE INVOLUCRÓ A LIZY

La denuncia, motorizada por la ONG Madres Víctimas de Trata tras declaraciones televisivas de Canosa, señalaba la existencia de una red de trata con participación de figuras del espectáculo. Canosa ratificó sus dichos ante la Justicia y declaró en dos oportunidades, asegurando que “tomó conocimiento de la existencia de una red de trata que funcionaría desde hace años y hasta la actualidad, dedicada al reclutamiento de menores de edad a los fines de su explotación sexual”.

Sin embargo, tras meses de investigación, el fallo determinó que "se destaca que, a pesar de los esfuerzos tanto de este tribunal, como de la fiscalía y la querella, por profundizar la instrucción, se ha verificado un desamparo probatiorio evidente derivado de la incomparecencia de la mayoría de las presuntas víctimas citadas”.