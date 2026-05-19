Yanina Latorre confesó la razón por la que estuvo imputada y procesada

La conductora de SQP reveló una dura historia familiar que la hizo sufrir mucho a ella y a su madre. "Nunca perdoné que mi papá dejara a mi mamá por su secretaria".
Yanina Latorre abrió las puertas de su intimidad y contó los detalles de uno de los dolores más grandes de su vida: la traición de su padre a su madre. La comunicadora reveló que, por "ajusticiar" a la amante de su padre estuvo imputada y procesada por la justicia. "Nos cagó la vida en la familia".
“Yo era su hija predilecta, me llevaba bárbaro, pero nunca le perdoné que dejara a mi mamá por su secretaria, que la odio”, comenzó Yanina, invitada al programa de stream, Fernet con Grego. “La fui a buscar y le rompí toda la casa. Estuve imputada y procesada, qué horror”, se sinceró, la conductora de SQP, en las tardes noches de América.
“Tenía 19 años y estaba dolida”, se justificó, Latorre, en diálogo con Grego Rosello. “Mi papá era alcohólico. Entonces, ella esperaba que mi papá se alcoholice, llamaba a mi mamá y le decía cómo se lo había garch...", compartió, sobre los malos momento que vivía su madre con la amante de su padre.
“Mi mamá iba y se fijaba, y era verdad. Esta tipa la emputeció a mi mamá. Después, que mi papá se vaya es culpa de él, ella no tiene nada que ver", dijo la presentadora, sobre el vínculo que mantuvo su padre con María Inés Alfonso. “Nunca la pude querer, no la invité a mi casamiento”, se sinceró, Latorre.
"Un día voy con Lola -su hija mayor- a comer y ella se sienta en la mesa y le dice: ‘¿Vos sos la negra de mierda que arruinaste la vida a mi abuela y a mi mamá?’”, recordó Yanina, en voz alta, sobre lo sucedido durante una comida familiar.
“Me levanté y le respondí: ‘Sabés que sí, ella es la que nos cagó la vida en la familia. Y vos, papá, es la última vez que como con ustedes’. Nunca perdoné que mi papá dejara a mi mamá por su secretaria”, contó Latorre, sobre sus picantes dichos frente a su papá y a la mujer que había interferido en el matrimonio de él con su mamá.
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