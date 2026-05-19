Yanina Latorre confesó la razón por la que estuvo imputada y procesada

¿LA VENGANZA ES UN PLATO QUE SE SIRVE FRÍO?

"Un día voy con Lola -su hija mayor- a comer y ella se sienta en la mesa y le dice: ‘¿Vos sos la negra de mierda que arruinaste la vida a mi abuela y a mi mamá?’”, recordó Yanina, en voz alta, sobre lo sucedido durante una comida familiar.

“Me levanté y le respondí: ‘Sabés que sí, ella es la que nos cagó la vida en la familia. Y vos, papá, es la última vez que como con ustedes’. Nunca perdoné que mi papá dejara a mi mamá por su secretaria”, contó Latorre, sobre sus picantes dichos frente a su papá y a la mujer que había interferido en el matrimonio de él con su mamá.