Mirtha Legrand: "Soy de fierro, mientras tenga salud, voy a seguir"

“Tengo 34 premios Martín Fierro, cada año me da más placer” expresó la icónica conductora de 99 años, luego de recibir la estatuilla por mejor labor periodística femenina.
Mirtha Legrand, la legendaria actriz y conductora de 99 años, recibió el premio Martín Fierro a labor periodística femenina por su desempeño en el programa de El Trece "La Noche de Mirtha" y al recibir la estatuilla brindó un emotivo discurso en el que celebró su extensa trayectoria en televisión.
“Tengo 34 premios Martín Fierro, cada año me da más placer” expresó "la Chiqui" luego de recibir la la ansiada estatuilla, y que compartió con Carolina Amoroso y Soledad Larghi.
“Soy como el Martin, soy de fierro” dijo la gran diva de la televisión, y agregó “Mientras tenga salud, voy a seguir, no se van a librar de mí” dichos que furon coronados por una ovación de los presentes durante la ceremonia.
Mirtha Legrand destacó especialmente el cariño de sus colegas y aseguró que seguirá asistiendo a las ceremonias mientras pueda hacerlo y anunció que “El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo para recibir el afecto de todos mis colegas”
Durante su discurso tras conseguir este lunes el galardón, "La Chiqui" presentó a integrantes de su mesa, entre ellos Dany Mañas, Marcelo Polino, Teté Coustarot y su hija Marcela Tinayre.
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