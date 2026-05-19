Mirtha Legrand: "Soy de fierro, mientras tenga salud, voy a seguir"

Mirtha Legrand destacó especialmente el cariño de sus colegas y aseguró que seguirá asistiendo a las ceremonias mientras pueda hacerlo y anunció que “El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo para recibir el afecto de todos mis colegas”

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Durante su discurso tras conseguir este lunes el galardón, "La Chiqui" presentó a integrantes de su mesa, entre ellos Dany Mañas, Marcelo Polino, Teté Coustarot y su hija Marcela Tinayre.