Oscar Martínez se suma a la serie de Luzu y será el padre del personaje de Nico Occhiato

Incluso comparó la experiencia de grabar junto a Martínez con “jugar con Messi dentro de una cancha”, en referencia al nivel de admiración que siente por el actor.

395199 Luzu TV apuesta a una ficción con humor, vínculos familiares y guiños a su comunidad digital.

La ficción tendrá ocho episodios de 20 minutos y contará con el elenco habitual del stream: Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santiago Talledo y Martín Garabal.

Aunque estará inspirada en el universo de “Nadie Dice Nada”, la historia no mostrará las vidas reales de los integrantes del programa. Cada uno interpretará personajes de ficción, aunque habrá guiños al vínculo y al estilo que convirtió al ciclo en uno de los contenidos digitales más vistos del país.

La producción está a cargo de Pampa Films y es dirigida por Nicolás Silbert y Lalo Mark. Mientras continúan con las transmisiones diarias de Luzu TV, los integrantes del programa también avanzan con las grabaciones de la serie.