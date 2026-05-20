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Oscar Martínez se suma a la serie de Luzu y será el padre del personaje de Nico Occhiato

El actor protagonizará junto a Graciela Stefani la nueva ficción inspirada en “Nadie Dice Nada”, que Disney+ prepara junto a Luzu TV.

La serie basada en el fenómeno de streaming “Nadie Dice Nada” sumó dos nombres fuertes de la actuación argentina, Oscar Martínez y Graciela Stefani formarán parte de la ficción que Disney+ desarrolla junto a Luzu TV y que llegará a la plataforma hacia fines de este año, confirmó el realizador Nicolás Occhiato .

Martínez interpretará al padre del personaje de Occhiato, mientras que Stefani será la madre dentro de la historia. El anuncio fue realizado por el conductor tanto en redes sociales como durante la transmisión del programa, donde compartió la emoción del equipo por la incorporación de los actores.

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Es como jugar con Messi”, escribió Occhiato sobre Martínez. Además, contó la emoción del equipo por sumar a dos figuras históricas al proyecto.

Es como jugar con Messi”, escribió Occhiato sobre Martínez. Además, contó la emoción del equipo por sumar a dos figuras históricas al proyecto.

Occhiato contó que la participación de Martínez representa un momento especial para todo el proyecto. “Realmente me parece una locura estar comunicando que Oscar Martínez se suma a nuestra serie interpretando al papá de mi personaje”, expresó.

Además, destacó que el actor aceptó la propuesta luego de leer los guiones. “No entienden la felicidad que tenemos de que le hayan gustado los guiones, la historia y de que haya querido sumarse a este proyecto”, agregó.

Incluso comparó la experiencia de grabar junto a Martínez con “jugar con Messi dentro de una cancha”, en referencia al nivel de admiración que siente por el actor.

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Luzu TV apuesta a una ficción con humor, vínculos familiares y guiños a su comunidad digital.

Luzu TV apuesta a una ficción con humor, vínculos familiares y guiños a su comunidad digital.

La ficción tendrá ocho episodios de 20 minutos y contará con el elenco habitual del stream: Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santiago Talledo y Martín Garabal.

Aunque estará inspirada en el universo de “Nadie Dice Nada”, la historia no mostrará las vidas reales de los integrantes del programa. Cada uno interpretará personajes de ficción, aunque habrá guiños al vínculo y al estilo que convirtió al ciclo en uno de los contenidos digitales más vistos del país.

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La producción está a cargo de Pampa Films y es dirigida por Nicolás Silbert y Lalo Mark. Mientras continúan con las transmisiones diarias de Luzu TV, los integrantes del programa también avanzan con las grabaciones de la serie.

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