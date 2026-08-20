Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, mostró su rutina de entrenamiento

La influencer compartió su trabajo en el gimnasio bajo la premisa de que “no hay glúteos sin bracitos”. También dijo que no hay que privarse de comer pizza.
Agustina Gandolfo, popular influencer y esposa de Lautaro Martínez, a través de su cuenta oficial de Instagram mostró a su legión de fieles seguidores cómo es su fuerte rutina de entrenamiento, que no le impide disfrutar de comer una pizza, cuando llega la ocasión.
Destacó la importancia de un trabajo integral, bajo la premisa de que “no hay glúteos sin bracitos”, sobre su entrenamiento integral y completo. El plan de entrenamiento, compartido con sus seguidores, pone un énfasis riguroso en el fortalecimiento del tren inferior y superior.
A este ejercicio fundamental, la influencer le suma trabajos de fuerza para bíceps martillo y bíceps en polea, con cuatro series de seis y ocho repeticiones respectivamente.
El entrenamiento no termina allí, ya que la planificación abarca también la prensa a una pierna en cuatro series de ocho, patadas en polea en cuatro series de diez, además de un trabajo focalizado en tríceps de tres series de 12 repeticiones y abducciones en cuatro series de ocho.
Agustina Gandolfo sostuvo que no cree en la privación de ciertos alimentos, como la pizza, que suele comer sin problemas durante el verano.
Su estrategia consiste en aplicar lo que ella denomina “decisiones inteligentes”. De acuerdo con sus publicaciones, antes de acceder a una porción de pizza, prioriza el consumo de un plato compuesto por proteínas, como pollo, pescado o carne, acompañado de una guarnición de verduras.
Este método, explica, le permite disfrutar de la vida social y de encuentros gastronómicos sin sacrificar sus objetivos de definición física. “Prefiero toda la vida el equilibrio en el día a día a después desesperarme por comerme todo ese día libre”, reveló la influencer en sus redes sociales.
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