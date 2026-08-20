Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, mostró su rutina de entrenamiento

Pizza conmigo

Agustina Gandolfo sostuvo que no cree en la privación de ciertos alimentos, como la pizza, que suele comer sin problemas durante el verano.

Su estrategia consiste en aplicar lo que ella denomina “decisiones inteligentes”. De acuerdo con sus publicaciones, antes de acceder a una porción de pizza, prioriza el consumo de un plato compuesto por proteínas, como pollo, pescado o carne, acompañado de una guarnición de verduras.

Este método, explica, le permite disfrutar de la vida social y de encuentros gastronómicos sin sacrificar sus objetivos de definición física. “Prefiero toda la vida el equilibrio en el día a día a después desesperarme por comerme todo ese día libre”, reveló la influencer en sus redes sociales.